Hayden Panettiere teilt Kämpfe mit postpartaler Depression

Hayden Panettiere (36) hat in einem Interview mit Entertainment Weekly über die schwierigen Momente in ihrem Leben gesprochen und dabei Parallelen zu ihrer Rolle in der Serie "Nashville" gezogen. Die Schauspielerin, die zwischen 2012 und 2018 die Figur Juliette Barnes verkörperte, beschreibt diese als ihre wohl persönlichste Rolle. Besonders intensiv wurde die Verbindung, als ihre echte Schwangerschaft mit Tochter Kaya 2014 in die Handlung integriert wurde und Juliette mit postpartaler Depression zu kämpfen hatte. "Es war beängstigend und sehr emotional", erinnerte sich Hayden. "Es gab so viele Momente, in denen ich mich mit ihr identifizieren konnte."

In dem Interview erzählte Hayden weiter, dass die Arbeit an der Serie oft tief unter die Haut ging, weil sie gleichzeitig ähnliche Herausforderungen wie ihre Figur durchlebte. Sie schilderte, wie es war, während dieser Zeit weiterhin performen zu müssen: "Es gab Tage, an denen fühlte es sich an, als hätte ich keine Trennung zwischen meinem Leben und ihrer Geschichte." Gerade die Darstellung der postpartalen Depression ihrer Serienrolle sei eine direkte Spiegelung ihrer eigenen Kämpfe gewesen, was die Zeit sowohl zu einer therapeutischen als auch überwältigenden Erfahrung machte. Diese realen Emotionen habe sie jedoch auch genutzt, um ihre Rolle mit noch mehr Authentizität zu füllen.

Hayden, die durch Rollen in Serien wie "Heroes" Weltruhm erlangte, hat in der Vergangenheit immer wieder offen über ihre persönlichen Schwierigkeiten gesprochen. Die enge Verbindung zu ihrer Tochter Kaya und die gemeinsame Vergangenheit mit Wladimir Klitschko (49) prägen ihr Leben – und sind durch die Arbeit an "Nashville" eng mit ihrer Karriere verknüpft. Mit ihrer Offenheit über Themen wie postpartale Depression hat sie für viele Frauen eine wichtige Stimme gefunden und gezeigt, dass es okay ist, über solche Herausforderungen zu sprechen.

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

Getty Images Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere, Juni 2014

Getty Images Hayden Panettiere im Januar 2017