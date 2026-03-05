Nancy Guthries Entführung: Ermittler prüfen Kartell-Gerüchte

Nancy Guthrie wird seit über einem Monat aus ihrem Haus in Tucson vermisst. Während ihre Angehörigen weiter auf ein Lebenszeichen hoffen, verdichten sich laut Radar Online die Hinweise darauf, dass sie möglicherweise Opfer eines mexikanischen Kartells geworden sein könnte. Ein Informant will sie in Mexiko gesehen haben, was die düsteren Vermutungen weiter befeuert. Ihre Tochter, "Today Show"-Moderatorin Savannah Guthrie (54), hat bereits mehrfach öffentlich um Hinweise zum Verbleib von Nancy gebeten. Fünf Wochen nach dem Verschwinden scheint die Polizei jedoch noch immer keine heiße Spur zu haben, die zur Aufklärung des Falls führen könnte.

Ein ehemaliger Polizist aus New York und heutiger Strafverteidiger hält die Kartell-Theorie für das "wahrscheinliche und traurigerweise schlimmstmögliche Szenario". "Entführungen sind eine Geschäftsstrategie für die Kartelle. Die schreckliche Behandlung ihrer Gefangenen ist gut dokumentiert und endet meistens tödlich", erklärt er. Nancys Familie hat bereits mehrere Lösegeldforderungen erhalten, in denen umgerechnet fünf Millionen Euro in Bitcoin verlangt werden. Allerdings blieben Bitten um zusätzliche Informationen und Beweise dafür, dass Nancy noch am Leben ist, bislang unbeantwortet. Der Experte warnt, dass es nun auf Schnelligkeit ankomme, sofern die Kartelle tatsächlich hinter der Entführung stecken.

Privatdetektiv Jason Jensen brachte gegenüber Radar Online eine weitere mögliche Erklärung ins Spiel. "Das könnte Vergeltung für die Angriffe der Vereinigten Staaten auf die Verteilungsboote des Kartells in der Karibik gewesen sein, die deren Fentanyl-Handel beeinträchtigt haben", so seine Theorie. Während die Ermittlungen weiterlaufen, wird die Verzweiflung der Familie mit jedem Tag größer. Savannah hat in den vergangenen Wochen immer wieder öffentlich um Mithilfe gebeten, doch bislang scheint der Fall nicht näher an einer Lösung zu sein.

Instagram / savannahguthrie Nancy Guthrie, Mutter von Moderatorin Savannah Guthrie

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

