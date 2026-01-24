Hayden Panettiere enthüllt in Memoiren persönliche Abgründe

Hayden Panettiere (36) wagt den nächsten großen Schritt und wird Buchautorin: Auf Instagram hat die Schauspielerin jetzt das Cover ihrer Memoiren enthüllt. Unter dem Titel "This Is Me: A Reckoning" will Hayden in dem Buch schonungslos über ihr Leben sprechen – von den frühen Jahren als Kinderstar bis zu ihren dunkelsten Momenten mit Sucht, Depressionen und tiefen Verlusten. Das Cover, das sie am 22. Januar mit ihren Fans teilte, zeigt die Blondine mit ernstem Blick direkt in die Kamera – dazu schrieb sie: "Es gibt Geschichten, die nur du selbst erzählen kannst." Erscheinen soll das Buch in den USA am 12. Mai 2026.

Inhaltlich verspricht der Band einen intensiven Blick hinter die einst so "saubere" Fassade der früheren Neutrogena-Werbefigur. Laut einer Vorschau zeichnet Hayden ihren Weg von der Seifenoper "One Life to Live" über Filme wie "Remember the Titans" bis zu ihren Erfolgsserien "Heroes" und "Nashville" nach – immer begleitet vom steigenden Druck Hollywoods und dem unerbittlichen Interesse der Paparazzi. Die Schauspielerin schreibt darüber, wie sie Rollen annahm, die ihre eigenen Traumata widerspiegelten, und wie sie unter anderem mit Alkohol- und Drogenabhängigkeit sowie einer postpartalen Depression kämpfte. Auch der plötzliche Tod ihres Bruders Jansen im Jahr 2023 und die schmerzhaften Folgen ihrer privaten Entscheidungen, etwa die Zeit, in der Tochter Kaya bei Ex-Verlobten Wladimir Klitschko (49) in der Ukraine lebte, sollen eine zentrale Rolle in den Memoiren spielen.

Privat hatte Hayden schon früher angedeutet, wie sehr sie diese Jahre geprägt haben. Die frühere Kinder- und Teenie-Ikone, die schon als junge Schauspielerin im Rampenlicht stand, beschrieb ihre Auszeit von der Schauspielerei einmal als dringend notwendige Pause, um wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. Gerade ihre Arbeit an "Nashville", bei der sie eine Country-Sängerin mit psychischen Problemen verkörperte, ging für sie emotional weit über eine normale Rolle hinaus, weil Fiktion und Realität immer wieder ineinandergriffen. Nun will die Schauspielerin diese Erfahrungen geordnet und in ihren eigenen Worten teilen – nicht als Serienfigur, sondern als Frau, die ihren Weg durch Ruhm, Trauer und Neuanfang gefunden hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayden Panettiere, März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayden Panettiere mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Jansen

Anzeige Anzeige

Getty Images Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere, Juni 2014