Millionen-Deal: Gordon Ramsay kauft zweite Cornwall-Villa

Gordon Ramsay (59) greift in Cornwall wieder tief in die Tasche: Der Starkoch hat sich in dem Küstendorf Rock ein weiteres Luxusdomizil gesichert – und das sorgt schon jetzt für Alarmstimmung in der Nachbarschaft. Wie Daily Mail berichtet, zahlte Gordon rund 9,65 Millionen Pfund für das neue Anwesen, also etwa elf Millionen Euro. Damit hat der Brite die teuerste Immobilie erworben, die jemals in der Grafschaft verkauft wurde. Besonders brisant: Die Immobilie liegt in derselben Straße und nur wenige Häuser von seinem bereits umstrittenen Neubau entfernt, den der TV-Star erst 2021 fertiggestellt hat. Gemeinsam mit seiner Frau Tana soll Gordon den Deal über ihre Firma Rocky Bay Estates abgewickelt haben.

Bei dem Neuerwerb handelt es sich um ein vier Schlafzimmer großes Haus aus dem 19. Jahrhundert – und genau das macht vielen Anwohnern nun Sorgen. Medienberichten zufolge sieht das Gebäude so aus, als könnte es problemlos abgerissen und durch einen modernen Neubau ersetzt werden. Zudem wird vermutet, dass Gordon sich auch das rund zwei Hektar große angrenzende Grundstück gesichert hat, was reichlich Platz für eine riesige Megavilla bieten würde. Schon Gordons aktuelles Glas-und-Holz-Haus in Rock hatte einst für Aufregung gesorgt: Mehr als 20 Nachbarn legten damals Einspruch gegen seine Baupläne ein, ein Kritiker bezeichnete den kantigen Bau sogar als "Monstrosität". In seiner Netflix-Doku "Being Gordon Ramsay" zeigte sich der Koch zuletzt per Helikopter an seinem Feriendomizil einfliegend und schwärmte von der Natur und dem Outdoor-Lifestyle an der Küste.

Gordon und Tana verbringen seit Jahren viel Zeit mit ihrer Großfamilie in Cornwall. Das Paar, das seit den 90ern verheiratet ist, hat sechs Kinder: Megan, Holly, Jack, Tilly, Oscar und Jesse. In Interviews betont der TV-Star immer wieder, wie sehr er das Leben am Meer schätzt – auch wenn er mit den Bewohnern der Region schon angeeckt ist. In einem Radio-Interview sagte er einst: "Ich liebe Cornwall, ich kann nur die Cornish nicht ausstehen", wie The Standard erinnerte. Neben seinen Häusern in Rock hatte Gordon früher weitere Anwesen in Daymer Bay und Fowey, die er inzwischen wieder verkauft hat. Cornwall bleibt für den viel beschäftigten Koch und Produzenten trotzdem ein fester Rückzugsort, an dem er Zeit mit seiner Frau und den Kindern verbringt, fernab vom Trubel seiner Restaurants.

Getty Images Gordon Ramsay vor dem Training zum F1-Grand-Prix von Las Vegas im Paddock

Getty Images Gordon Ramsay bei der Premiere von "Being Gordon Ramsay" in London

Instagram / gordongram Gordon Ramsay mit seiner Familie, Dezember 2024