Bestätigt: Hayden Panettiere kehrt in "Scream 7" zurück

Fans der legendären "Scream"-Reihe dürfen sich freuen: Hayden Panettiere (36) wird in ihrer Rolle als Kirby Reed in "Scream 7" zurückkehren. Die Schauspielerin hatte erstmals im vierten Teil der Horror-Serie mitgespielt, wo ihre Figur vermeintlich dem Killer Ghostface zum Opfer gefallen war. Doch ein subtiler Hinweis in "Scream 5" deutete ihr Überleben an, bevor sie in "Scream 6" als FBI-Agentin zu einer Schlüsselfigur wurde. Ob sie im neuen Teil möglicherweise selbst unter der ikonischen Maske stecken wird, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis. Der Kinostart in Deutschland ist für den 26. Februar 2026 angesetzt.

Neben Hayden sind auch weitere Altbekannte wieder mit dabei, darunter Neve Campbell (51), Courteney Cox (61) und David Arquette (54), die in ihren ikonischen Rollen als Sidney, Gale und Dewey schon viele Kämpfe gegen Ghostface bestritten haben. Auch Matthew Lillard (55) und Scott Foley (53) kehren zurück und verstärken den bekannten Cast. Frischen Wind bringen Schauspieler wie Mckenna Grace (19), Joel McHale (53) und Isabela May, die neu zur Besetzung hinzustoßen. Laut Regisseur Kevin Williamson (60), der die Fans mit einem "Back-to-the-Roots"-Ansatz begeistert, soll "Scream 7" wieder die klassische Slasher-Atmosphäre der frühen Filme ausstrahlen.

Für Hayden ist die Rolle als Kirby ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere, die sie schon früh als Kinderstar begonnen hatte. Besonders bekannt wurde die Schauspielerin durch ihre Hauptrollen in Serien wie "Heroes" und "Nashville". Abseits der Leinwand engagiert sich Hayden leidenschaftlich für Tierschutzprojekte und gibt tiefe Einblicke in ihr Leben als Mutter einer Tochter. Dass sie nun erneut in einem globalen Horror-Franchise auftritt, unterstreicht ihre Bedeutung in Hollywood – und macht Vorfreude auf einen spannungsgeladenen "Scream"-Teil, bei dem Fans von Hayden wohl ganz besonders mitfiebern werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

CapitalPictures Courteney Cox, Jamie Kennedy und Neve Campbell in "Scream"

Anzeige Anzeige

Getty Images Ein Schauspieler trägt die Maske aus dem Film "Scream" bei der Vorstellung von "Scream VI" in Sydney