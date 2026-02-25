Drama um Dschungelcamp-Prämie: Jetzt steht die Siegerin fest

RTL hat die Gewinnerin des großen Dschungelcamp-Gewinnspiels bekanntgegeben. Sophie G. darf sich über die stolze Summe von 100.000 Euro freuen. Das verkündete der Sender am Mittwochmorgen über die Gewinnspielseite Winario. Die Gewinnerin hatte beim Finale der Show am 8. Februar am Glücksspiel teilgenommen und wurde unter allen Anrufern ausgelost. Doch bis zur offiziellen Bekanntgabe verging ungewöhnlich viel Zeit. Das Finale der 19. Staffel des Dschungelcamps liegt immerhin bereits mehr als zwei Wochen zurück – bis Dienstag war jedoch noch kein Gewinnername veröffentlicht worden. Die Öffentlichkeit rätselte bereits über die Frage, warum die Bekanntgabe so lange auf sich warten ließ.

Doch die Verzögerung hatte einen bestimmten Grund, wie nun eine Sendersprecherin gegenüber BILD erklärte. Nach Ende des Gewinnspiels sei zwar wie angekündigt ein Gewinner ermittelt worden, doch konnte dieser zunächst nicht verifiziert werden. "Die Verifizierung erfolgt gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen", so die Sprecherin. Dabei müsse sichergestellt werden, dass es sich beim Gewinner um einen echten Menschen handelt. Wie lange das dauert, hinge von der Erreichbarkeit des Gewinners ab. Es sei dabei vollkommen normal, dass der Prozess auch mal länger dauere.

Die diesjährige Staffel des Dschungelcamps hatte nicht nur wegen des Rätsels um die Siegerprämie des Gewinnspiels für Gesprächsstoff gesorgt. Auch das Zuschauervoting selbst stand im Fokus, nachdem im Netz über mögliche Beeinflussungen durch Callcenter oder automatisierte Anrufe spekuliert worden war. Viele Fans konnten sich den Sieg von Gil Ofarim (43) nicht anders erklären. Doch der Sender reagierte gelassen. RTL arbeitet nach eigenen Angaben mit der ONCE GmbH zusammen, einem spezialisierten Dienstleister, der unter anderem auch das Voting für den Eurovision Song Contest betreut. Damit dürften die Fans also beruhigt sein, dass bei den Abstimmungsverfahren alles mit rechten Dingen zugeht.

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Hubert Fella und Samira Yavuz im Dschungeltelefon, 2026

RTL Dschungelkönig Gil mit den Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

