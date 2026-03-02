Kai Pflaume verrät: Knossis peinlicher Unfall in Mexiko

Kai Pflaume (58) und Knossi (39) haben gemeinsam für die neue ARD-Doku "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir!" gedreht, bei der sie verschiedene Hochzeiten rund um den Globus begleiten. Während der Dreharbeiten in Mexiko erlebte das Moderatoren-Duo ein besonders peinliches Missgeschick: Als Knossi dort zusammen mit dem Bräutigam auf einem Pferd zur Kirche reiten wollte, riss ihm beim Aufsteigen die Hose. Kai plauderte gegenüber der Zeitschrift Greta nun über die unangenehme Panne seines Kollegen und gestand: "Einerseits konnte ich mich vor Lachen kaum zusammenreißen, andererseits hatten wir ja noch das Hochzeitsessen vor uns."

Trotz des Missgeschicks zog der Entertainer die Feierlichkeiten professionell durch. "Ich hab' dann einfach immer unauffällig meine Hand davorgehalten", erklärte Knossi selbst gegenüber Gala. Die beiden Moderatoren beteiligten sich vor Ort aktiv an den verschiedenen Hochzeitstraditionen, die sie während ihrer Weltreise kennenlernten. Für Kai war schon vor Drehbeginn klar, dass es mit seinem Kollegen garantiert nicht langweilig werden würde. Er betonte sogar: "Entweder mache ich diese Hochzeits-Doku mit Jens (Knossi) – oder gar nicht."

Die Idee zu dem Format stammt von Kai selbst. Der Moderator war auf einer privaten Japan-Reise bei einer Hochzeit zu Gast und zeigte sich überrascht über die unterschiedlichen Traditionen im Vergleich zu Deutschland. Zurück im Hotel informierte er sich dann online über weitere globale Hochzeitsrituale und entwickelte daraus das Konzept für die Doku-Reihe. In insgesamt fünf Episoden präsentieren Kai und Knossi jeweils ein Brautpaar samt den dazugehörigen Bräuchen aus Mexiko, Ghana, Indien, der Mongolei und Vanuatu – von einer traditionellen Charro-Hochzeit über eine mongolische Nomadenfeier bis hin zu einer viertägigen Hennazeremonie in Delhi.

Instagram / kaipflaume Knossi und Kai Pflaume, Mai 2025

Instagram / knossi Knossi und Kai Pflaume

ARD/Julian Bogner Knossi und Kai Pflaume bei "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise"