Geheimnisvolle Worldtour: Knossi fliegt zum nächsten Ziel

Streaming-Star Knossi (39) ist wieder unterwegs – und diesmal macht er es besonders spannend. In seiner Instagram-Story meldete sich der Moderator vom Flughafen aus und kündigte an, dass er zum zweiten Ziel seiner Live-Worldtour aufbricht. Wann genau der Flieger abhebt, verriet er nicht, doch der Startschuss fiel am heutigen Tag am Gate, umgeben vom typischen Airport-Trubel. Wohin es geht und mit wem er unterwegs ist, bleibt bewusst im Dunkeln. "Ich bin am Airport. Ich meld' mich jetzt hier ab. Es kann alles passieren. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, wie lange ich mein Handy noch habe", sagte Knossi in seiner Story – und machte seine Community damit maximal neugierig.

Viel Konkretes ließ der Entertainer nicht durchblicken, aber ein Hinweis rutschte ihm dann doch heraus: "Okay Freunde, Lang-, Lang-, Lang-, Langstreckenflug. Ich kann euch nichts sagen." Es scheint also wirklich weit weg zu gehen. Gleichzeitig bereitet er seine Follower darauf vor, dass Updates unregelmäßig reinkommen könnten. "Ich werd' mich immer wieder melden. Ich werd' mich einfach melden, okay? Ciao", versprach er in einer weiteren Story und ließ offen, wann er sich nach der Landung wieder meldet. Zuvor hatte er betont, dass auch Empfang und Handyverfügbarkeit auf der Strecke zum Faktor werden können.

Der Entertainer hat sich mit seinen vielseitigen Projekten längst einen festen Platz in der Streaming-Welt gesichert. Sein Einstieg in diese Worldtour ist ebenfalls nicht ohne Highlight geblieben: In Lappland konnte er nicht nur die Winteridylle einfangen, sondern bescherte seinen Zuschauern auch bei frostigen Temperaturen jede Menge Unterhaltung – sogar mit einem Treffen beim Weihnachtsmann. Knossi, der sich selbst immer wieder neu erfindet, hat mit diesem Konzept offensichtlich einen Nerv getroffen. Fans können es daher kaum erwarten, wann und wo er sich das nächste Mal aus dem Off meldet.

Anzeige Anzeige

Imago Knossi, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Imago Knossi bei der Premiere von Ich – Einfach Unverbesserlich 4

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Knossi, Mai 2025