Freund bestätigt: Es geht Britney Spears nach Festnahme gut

Britney Spears (44) ist nach ihrer Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer am Mittwoch wieder auf freiem Fuß. Die Sängerin wurde von der California Highway Patrol in Gewahrsam genommen, nachdem sie in einer Verfolgungsjagd auffällig gefahren sein und laut Berichten "Anzeichen von Beeinträchtigung" gezeigt haben soll. Nun hat sich ihr langjähriger Freund und ehemaliger persönlicher Assistent Sean Phillips zu Wort gemeldet und bestätigt, dass es der 44-Jährigen gut geht. "Ich habe ihr nur geschrieben: 'Geht es dir gut?' und sie hat einfach gesagt: 'Mir geht es gut'", erklärt Sean, der von 2006 bis 2007 für Britney arbeitete, bei "Good Morning Britain". Die Popsängerin habe ihm auch erlaubt, in ihrem Namen zu sprechen.

Trotz der Entwarnung macht sich Sean Sorgen um seine Freundin und spricht eine deutliche Empfehlung aus. "Die Veränderung, die ich gerne sehen würde, ist, dass sie Los Angeles verlässt", gesteht er. Er stehe wöchentlich, teils täglich in Kontakt mit der Sängerin und betont, dass die Festnahme nicht zu Britneys Charakter passe. "Sie ist so ein großartiger Mensch und wir alle machen Fehler", fügt er hinzu und deutet an, dass das Umfeld der Musikerin eine Rolle spielen könnte. "Man muss darüber nachdenken, mit wem sie sich sonst noch umgibt", so Sean, ohne jedoch Namen zu nennen.

Auch Britneys Familie meldete sich nach der Festnahme bei der Sängerin. Laut Berichten des Magazins TMZ rief Mutter Lynne Spears (70) ihre Tochter an, sobald sie von dem Vorfall erfuhr, und bot ihr ihre Unterstützung an. Trotz der angespannten Beziehung soll das Gespräch zwischen Mutter und Tochter "positiv" und "hoffnungsvoll" verlaufen sein. Die Beziehung zu ihrer Mutter galt jahrelang als kompliziert, besonders nachdem Britney ihr 2021 vorgeworfen hatte, die Idee für ihre restriktive Vormundschaft gehabt zu haben. Doch seit einem klärenden Gespräch im Mai 2023 sollen die beiden wieder regelmäßig telefonieren.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

