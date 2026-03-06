Neues Album in Arbeit: Andreas Gabaliers Fans sind gespannt

Andreas Gabalier (41) hat sich nach einer medialen Auszeit auf Instagram zurückgemeldet und dabei nicht nur einen Einblick in seine aktuelle Studioarbeit gewährt, sondern auch die Herzen seiner Fans höherschlagen lassen. Der Volks-Rock'n'Roller postete ein Foto aus dem Tonstudio und kommentierte es mit den Worten "Work in progress" (z. Dt. "In Arbeit"), womit er neues musikalisches Material ankündigte. Die Reaktionen seiner Anhängerschaft ließen nicht lange auf sich warten: Unter dem Post entbrannte ein regelrechtes Feuerwerk der Begeisterung mit unzähligen Herz-Emojis. Eine besonders leidenschaftliche Verehrerin wurde dabei besonders deutlich und schrieb: "Hallo lieber Andreas Gabalier, ich liebe dich so unendlich sehr, mein lieber Andreas-Schatz. Ich liebe dich, Baby."

Dabei sorgt nicht nur die Ankündigung neuer Musik für Aufregung unter den Fans, sondern auch die anhaltenden Spekulationen um das Privatleben des Steirers. Bereits im vergangenen Oktober hatte Andreas gegenüber der Zeitung Bild angedeutet, dass es jemand Neues in seinem Leben gibt. "Ja, es gibt jemanden. Es ist alles noch sehr neu und wir wollen mal schauen, was daraus wird", erklärte der Sänger damals gewohnt wortkarg. Seither hält sich der Musiker mit weiteren Details bedeckt und vermeidet es, seine neue Begleitung dem medialen Scheinwerferlicht auszusetzen.

Seit der Trennung von Moderatorin Silvia Schneider (43) im Jahr 2019 wurde Andreas nicht mehr mit einer offiziellen Partnerin an seiner Seite gesehen. Der Grazer zeigte sich in den vergangenen Jahren auffallend zurückhaltend, was sein Liebesleben betrifft, und hütet sein privates Glück wie einen wertvollen Schatz. Am 4. Juli 2026 wird der Volks-Rock'n'Roller die Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt zum Beben bringen. Viele Fans hoffen, dass der Auftritt nicht nur neue Songs, sondern möglicherweise auch Klarheit in seinen Herzensangelegenheiten bringen könnte.

Getty Images Andreas Gabalier im Juni 2025

Getty Images Andreas Gabalier, Schlagerstar

Stephan Schraps / Future Image / ActionPress Silvia Schneider und Andras Gabalier bei der Romy Gala 2017