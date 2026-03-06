Fans empört: "Let's Dance" ist nicht mehr gratis abrufbar

RTL hat eine weitreichende Änderung bei Let's Dance vorgenommen, die bei vielen Zuschauern für Unmut sorgt. Die beliebte Tanzshow, die freitagabends um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, war bislang nach der Livesendung sieben Tage lang kostenlos in der Mediathek abrufbar. Doch mit der aktuellen 19. Staffel, die am vergangenen Freitag mit der Kennenlernshow startete, ist damit Schluss. Wie Watson berichtet, hat der Sender die ganze Staffel hinter die Bezahlschranke von RTL+ verschoben. Wer die Show künftig im Nachhinein in voller Länge sehen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abo – lediglich einzelne Tänze bleiben kostenlos zugänglich.

RTL begründete die Entscheidung auf Nachfrage damit, dass Abonnenten einen "klaren inhaltlichen Mehrwert" erhielten, da sämtliche Folgen, umfangreiche Zusatzinhalte sowie exklusive Behind-the-Scenes-Einblicke jederzeit flexibel auf RTL+ zur Verfügung stünden. Der Sender betonte zudem: "Die konsequente Platzierung im Premiumsegment unterstreicht die strategische Bedeutung der Marke 'Let's Dance' für unser Portfolio." Bei den Fans kam diese Neuerung jedoch gar nicht gut an. Auf Instagram häuften sich die kritischen Kommentare. "Sonst konnte man die Folge doch sieben Tage kostenlos anschauen, das ist wohl nicht mehr möglich? Dann wird es wohl kein 'Let's Dance' für mich dieses Jahr geben … Schichtdienst lässt grüßen", schrieb eine Nutzerin. Eine andere erklärte: "Geht mir auch so. Freitags kann ich nicht schauen und sehe gar nicht ein, dafür das Abo zu buchen. Echt traurig."

Trotz der Empörung geht die Show weiter. Woche für Woche studieren die Prominenten neue Tänze ein, darunter Moderatorin Sonya Kraus (52), Schauspielerin Esther Schweins (55) und Comedian Simon Gosejohann (50). Bis zum Finale am 29. Mai 2026 werden die Promis gemeinsam mit ihren Profitänzern nicht nur um den Titel kämpfen, sondern auch viel Zeit miteinander im Training verbringen – für viele Teilnehmende in der Vergangenheit ein intensives Erlebnis, bei dem sich oft enge Freundschaften und besondere Bindungen entwickelt haben. Durch die Sendung führen auch in diesem Jahr Victoria Swarovski (32) und Daniel Hartwich (47), die das Publikum gewohnt charmant durch die Tanzabende begleiten.

"Let's Dance"-Logo

Victoria Swarovski und Daniel Hartwich, "Let's Dance" 2026

Simon Gosejohann, "Let's Dance"-Kandidat 2026

