Nach Verhaftung: Britney Spears deaktiviert ihr Instagram

Britney Spears (44) hat ihren Instagram-Account deaktiviert. Wer das Profil der Sängerin aufruft, sieht nur noch eine leere Seite mit der Meldung: "Entschuldigung, diese Seite ist nicht erreichbar". Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Der Account verschwand, kurz nachdem bekannt wurde, dass Britney am Abend des 4. März 2026 in Ventura County, Kalifornien, wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer verhaftet worden war. Ob sie die Entscheidung selbst getroffen hat oder jemand aus ihrem Umfeld dahintersteckt, ist nicht bekannt. Bemerkenswert ist dabei: Kurz vor der Festnahme hatte Britney noch ein freizügiges Video aus ihrem Zuhause geteilt, in dem sie in knapper Unterwäsche lasziv tanzte, ihre nackte Brust teilweise nur mit Herz-Emojis verdeckt. Nun ist ihr Account komplett deaktiviert – etwas, das die Popikone in der Vergangenheit schon mehrfach getan und später wieder rückgängig gemacht hat.

Britney war am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr von der kalifornischen Autobahnpolizei gestoppt worden, nachdem sie laut Polizeifunk rund eine Stunde lang in Schlangenlinien über den Highway 101 gefahren war. Laut den Unterlagen der Ventura Sheriff's Office wurde die Festnahme als sogenanntes "cite and release" vermerkt, also eine Feststellung der Personalien mit anschließender Entlassung ohne Bewährungsauflagen. Ein Gerichtstermin ist für den 4. Mai angesetzt. Gegenüber People meldete sich nun auch ein Sprecher von Britney zu Wort und nannte das Geschehen "einen unglücklichen Vorfall, der völlig unentschuldbar ist". Weiter heißt es in dem Statement: "Britney wird die richtigen Schritte gehen und sich an das Gesetz halten, und hoffentlich kann dies der erste Schritt für längst überfällige Veränderungen in Britneys Leben sein." Die Musikerin habe nun die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und sich neu zu sortieren – ohne die ständige Öffentlichkeit auf Instagram.

Besonders im Fokus stehen in dieser Situation auch Britneys persönliche Beziehungen. Der Sprecher betont gegenüber People, dass ihre Söhne Preston (20) und Jayden (19) Zeit mit ihrer Mutter verbringen werden und dass ihre Liebsten gemeinsam einen Plan ausarbeiten wollen, "um sie für ihr Wohlbefinden auf Erfolgskurs zu bringen". Britney teilt die beiden Kinder mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (47). Die Sängerin hatte in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, vor allem durch ihre Vergangenheit unter einer 13-jährigen Vormundschaft, die 2021 beendet wurde. Auch ihre Instagram-Tanzvideos stoßen immer wieder auf Kritik. Die Sängerin sei sich bewusst, dass vielen ihr halbnacktes Posieren nicht gefalle. "Aber ich denke, wenn sie selbst tausende Male von anderen fotografiert worden wären, wenn sie für die Zustimmung anderer Menschen in Posen gedrängt worden wären, würden sie verstehen, dass es mir große Freude bereitet, so zu posieren, wie ich mich sexy fühle", schrieb sie in ihrer Biografie "The Woman in Me".

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2025

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sohn Jayden