Nach Festnahme: Britney Spears' Ex-Mann Jason verteidigt sie

Britney Spears (44) wurde kürzlich wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss festgenommen. Nahe ihres Zuhauses im kalifornischen Ventura County stoppten Einsatzkräfte am Mittwochabend ihren schwarzen BMW und nahmen die Sängerin in Gewahrsam. Kurz darauf meldete sich ihr erster Ehemann Jason Alexander (44) öffentlich zu Wort. Der Jugendfreund, mit dem Britney 2004 in Las Vegas für 55 Stunden verheiratet war, sprang ihr auf Instagram zur Seite und mahnte, die Debatte zu entschleunigen. Er warnte davor, dass die Spekulationen über den Vorfall "außer Kontrolle geraten" könnten. "Gerüchte verbreiten sich schneller als Fakten, und plötzlich wird jemand verurteilt, bevor die Wahrheit überhaupt klar ist", schrieb er.

In seiner Stellungnahme ging Jason auf die Umstände der Festnahme ein und stellte fest, dass die Situation möglicherweise weniger dramatisch sei als berichtet. "Wenn die Berichte stimmen, dass sie 0,06 gepustet hat, dann liegt das in den meisten Bundesstaaten unter dem gesetzlichen Grenzwert. Und wenn die einzigen Substanzen in ihrem System legal verschriebene Medikamente waren, verändert das die Geschichte komplett", erklärte er. Der 44-Jährige merkte an, dass es sich im schlimmsten Fall lediglich um geringfügige Vergehen handeln könnte, etwa fahrlässiges Fahren. "Britney Spears verdient dasselbe wie jeder andere: Fakten, Fairness und ordnungsgemäße Verfahren – keine Schlagzeilen, die auf Spekulationen aufbauen", betonte er.

Die "Womanizer"-Interpretin war am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr von der California Highway Patrol in der Nähe ihres Hauses im Ventura County angehalten worden. Laut Notrufaufzeichnungen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, fuhr Britneys schwarzer BMW zuvor "zwischen den Spuren hin und her" und zu schnell. Zudem soll das Fahrzeug ohne Rücklicht unterwegs gewesen sein und mehrfach abrupt gebremst und geschwenkt haben. Nach einem Krankenhausbesuch zur Bestimmung ihres Blutalkoholgehalts wurde sie am frühen Donnerstagmorgen um 3:02 Uhr in Gewahrsam genommen und bereits um 6:07 Uhr wieder entlassen. Die Ergebnisse der chemischen Tests stehen noch aus, ein Gerichtstermin ist für den 4. Mai angesetzt.

Jamie McCarthy/Getty Images, Mark Mainz/Getty Images Collage: Britney Spears und Jason Allen Alexander

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears bei den Hollywood Beauty Awards 2018

