Nach der Scheidung von Molly: Ryan Lochte lässt sich taufen

Der frühere Olympiaschwimmer Ryan Lochte (41) hat am vergangenen Sonntag einen bedeutenden Schritt in seinem Leben getan und sich in der Canvas Church in Florida taufen lassen. Die Zeremonie fand im Beisein seiner Kinder Caiden und Liv statt, die er mit seiner Ex-Frau Kayla Rae Reid (34) hat, sowie seiner Freundin Molly Gillihan und offenbar auch deren Kindern. Auf Instagram teilte der Sportler emotionale Momente der Taufe, in denen er in einem silbernen Becken untergetaucht wurde, und schrieb: "Ich habe beschlossen, mein Leben Jesus erneut zu widmen, und heute wurde ich getauft!" Seine Worte spiegeln Dankbarkeit und große Freude wider: "Mein Herz ist voller Liebe und Glück."

Die Taufe markiert einen Wendepunkt für Ryan, der ein herausforderndes Jahr hinter sich hat. Zuletzt verkündete der 41-Jährige, dass er nach einem Autounfall 54 Tage ohne Substanzen sei, nachdem er zuvor in eine schwere Abwärtsspirale geraten war. Infolge des Vorfalls begann er eine Entzugstherapie in einem Zentrum in Florida. Die Krise führte auch zu Spannungen in seiner Ehe: Im Juni reichte Kayla nach sieben gemeinsamen Jahren die Scheidung ein. Inmitten der Trennung erhob sie schwere Vorwürfe gegen Ryan, unter anderem, dass er in ihrer Nähe Drogen konsumiert habe. Ryan gestand frühere Drogenprobleme ein, bestritt jedoch, jemals vor seinen Kindern unter Drogeneinfluss gewesen zu sein.

Ryan, der für seine Leistungen im Schwimmen fünf olympische Goldmedaillen gewonnen hat, teilte bereits in der Vergangenheit Einblicke in seine persönliche Reise mit seinen Fans. Er betont immer wieder, wie wichtig ihm seine Familie und sein Glaube sind. Die Taufe scheint für ihn ein Neuanfang zu sein, um Werte wie Stabilität und Positivität in den Mittelpunkt seines Lebens zu rücken. Auch während der Trennung legt Ryan großen Wert auf das Wohlergehen seiner Kinder und erklärte öffentlich, dass er Glaube und Heilung priorisieren möchte, um der beste Vater zu sein, der er sein kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Lochte im Jahr 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte bei seiner Taufe, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte und Ehefrau Kayla Rae Reid