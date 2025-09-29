Ryan Lochtes Ex erhebt schwere Vorwürfe gegen neue Partnerin

Der frühere Olympiaschwimmer Ryan Lochte (41) steht erneut im Rampenlicht, allerdings aus wenig erfreulichen Gründen. Seine Ex-Frau Kayla hat laut Gerichtsdokumenten schwerwiegende Vorwürfe gegen ihn und seine neue Freundin Molly Gillihan erhoben. Kayla beschuldigt Molly, bei Treffen mit den drei gemeinsamen Kindern unangemessen gehandelt zu haben. So habe diese wiederholt versucht, eine der Töchter zu umarmen, obwohl das Kind dies abgelehnt habe. "Derzeit untergräbt [Ryan] [Kayla] als Mutter ihrer Kinder, da er wiederholt seine erst seit wenigen Monaten bestehende Partnerin mit in die Schule der minderjährigen Kinder bringt, um dort mit ihnen zu Mittag zu essen. Die Partnerin wurde dabei beobachtet, wie sie [einem der Kinder] durch den Schulflur folgte und versuchte, sie zu umarmen, indem sie sagte: 'Komm her, ich brauche eine Umarmung', obwohl [das Kind] protestierte", heißt es in den Gerichtsunterlagen, die Us Weekly vorliegen. Zudem wirft Kayla ihrem Ex vor, die Kinder ohne Absprache aus der Schule genommen zu haben. Diese Eskalation kommt, nachdem Kayla bereits das alleinige Sorgerecht für die Kinder sowie Unterhaltszahlungen gefordert hat.

Ryan und Molly weisen alle Vorwürfe entschieden zurück. Ryan erklärte gegenüber dem Magazin, dass "die Anschuldigungen nicht nur falsch, sondern auch irreführend" seien. Molly habe seine Kinder seit über zwei Jahren regelmäßig gesehen, da ihre Tochter eine enge Freundschaft zu Ryans Tochter habe. Molly ergänzte, dass sie weder Ryans Kinder alleine getroffen noch sie zu irgendwelchen Interaktionen gezwungen habe. Stattdessen betonte sie das harmonische Miteinander zwischen den Kindern und verteidigte ihr Verhalten als Teil des normalen familiären Zusammenspiels. "Ich liebe Ryan und seine Kinder wirklich und hoffe einfach, dass diese Anträge gegen ihn und nun auch mich so bald wie möglich ein Ende finden", erklärte Molly abschließend.

Ryan und Kayla hatten im März 2025 nach sieben Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Die Beziehung des Schwimmers war in den letzten Jahren turbulenten Zeiten ausgesetzt, einschließlich Vorwürfen über Substanzmissbrauch, die Ryan teilweise einräumte, jedoch verneinte, dies vor oder in der Nähe der Kinder getan zu haben. Seit einem Autounfall im Jahr 2023 befindet sich der 39-Jährige in einer intensiven Rehabilitationsphase. Trotz der schwierigen Umstände möchte Ryan sich darauf konzentrieren, ein stabiler Vater zu sein und ein sicheres Umfeld für seine drei Kinder Caiden, Liv und Georgia zu schaffen.

Anzeige Anzeige

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte, Schwimmer

Anzeige Anzeige

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte und Molly Gillihan, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ryanlochte Ryan und Kayla Lochte mit ihren Kids, November 2024