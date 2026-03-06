Nicht nur Mette: Epstein kannte auch Haakons Ex-Freundin

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) gerät weiter unter Druck. Seit die sogenannten Epstein Files veröffentlicht wurden, steht nicht nur sie selbst im Fokus, sondern auch eine frühere Partnerin ihres Mannes Kronprinz Haakon (52). Vor seiner Hochzeit mit Mette-Marit im Jahr 2001 war Haakon zwei Jahre lang mit der norwegischen Geschäftsfrau und Erbin Celina Midelfart liiert. Auch sie wird mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) in Verbindung gebracht. Während des Sexhandels-Prozesses gegen Ghislaine Maxwell (64) im Jahr 2021 sagte deren frühere Assistentin Cimberly Espinosa aus, dass sie in den neunziger Jahren im Auftrag von Epstein Blumen für Celina bestellt hatte – zu einer Zeit, als Epstein auch mit Maxwell liiert gewesen sein soll.

Celina, Enkelin des Gründers des norwegischen Kosmetikunternehmens Midelfart AS, wies die Vorwürfe zurück und erklärte gegenüber dem norwegischen Portal VG.no: "Die Behauptung ist unwahr. Ich hatte nie eine Beziehung mit Epstein oder habe ihn gedatet. Ich hatte nie eine enge Beziehung mit Epstein. Er war Teil des Bekanntenkreises um Donald Trump, von dem bekannt ist, dass ich auch für eine kurze Zeit ein Teil davon war." Die Geschäftsfrau betonte zudem, sie habe seit 1997 nichts mehr mit Epstein zu tun gehabt. Ein Foto aus jenem Jahr zeigt Celina, damals noch Studentin, wie sie Epstein bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Donald Trumps Anwesen Mar-a-Lago einen Kuss auf die Wange gibt. Die zurückgezogen lebende Unternehmerin tritt nur selten öffentlich auf und gab zuletzt 2013 bei der Hochzeit von Prinzessin Madeleine von Schweden (43) eine hochkarätige Stippvisite.

Die neuen Enthüllungen setzen das norwegische Königshaus weiter unter Druck. Mette-Marit selbst hatte zuvor bereits eingeräumt, im Jahr 2013 in Epsteins Haus in Palm Beach, Florida, übernachtet zu haben. Die Kronprinzessin entschuldigte sich mehrfach öffentlich für ihre frühere Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter und erklärte, einige der Nachrichten zwischen ihr und Epstein würden nicht die Person widerspiegeln, die sie sein wolle. Der Palast teilte mit, dass Mette-Marit sich in einer sehr schwierigen Situation befinde und Zeit brauche, um ihre Gedanken zu sammeln. Die Vorwürfe kommen zu einem ungünstigen Zeitpunkt für die norwegische Königsfamilie, die bereits seit 2024 mit dem juristischen Fall um Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (29) konfrontiert ist, der wegen mehrerer Vergehen vor Gericht steht.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gonzales Photo, ActionPress / CapitalPictures Collage: Kronprinzessin Mette-Marit und Jeffrey Epstein

Anzeige Anzeige

Getty Images Celina Midelfart beim Hochzeitsfest von Prinzessin Madeleine und Christopher O'Neill in Stockholm, 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon im Dezember 2024