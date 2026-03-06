Harvey Weinstein konnte Jeffrey Epstein wohl nicht leiden

Harvey Weinstein (73) soll den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) offenbar nicht ausstehen können. Das behauptet zumindest die in Ungnade gefallene Publizistin Peggy Siegal in einem Interview mit dem New York Magazine. "Er hasste Jeffrey", erzählt sie über den 73-jährigen Produzenten. Warum Harvey diese starke Abneigung gegen Jeffrey hegte, verriet Peggy allerdings nicht. Jeffrey war im August 2019 im Alter von 66 Jahren in einem New Yorker Gefängnis gestorben, sein Tod wurde später als Suizid eingestuft.

Trotz der angeblichen Abneigung versuchte Peggy, ihre Verbindung zu dem Milliardär zu nutzen, um Harvey zu helfen. Der Filmproduzent, der als ausführender Produzent an "The King's Speech" von 2010 beteiligt war, wünschte sich eine Beteiligung von Queen Elizabeth II. (†96) an dem Film über ihren Vater. "Harvey versuchte, ein Zitat von der Königin zu bekommen", berichtete Peggy dem Magazin und fügte hinzu, dass Harvey das Projekt "ein Liebeslied an ihre Familie" nannte. Peggy schmiedete einen Plan, um eine DVD des Films bei einer Party an ihren Sohn Andrew Mountbatten Windsor (66) zu übergeben, der mit Jeffrey befreundet war. "Ich habe meine Beziehung zu all diesen wichtigen Leuten völlig aufs Spiel gesetzt", gab sie zu.

Der Skandal rund um Jeffrey macht seit Monaten Schlagzeilen. Seit November 2025 veröffentlicht das US-Justizministerium die sogenannten Epstein Files, in denen zahlreiche prominente Persönlichkeiten wie Ex-Prinz Andrew, Bill Gates (70) und Präsident Donald Trump (79) genannt werden. Harvey hingegen wurde 2020 in New York und 2022 in Los Angeles wegen sexueller Übergriffe verurteilt. Seine Verurteilung in New York wurde 2024 in der Berufung aufgehoben, doch aufgrund seiner kalifornischen Verurteilung bleibt er weiterhin hinter Gittern. Der New Yorker Fall wurde 2025 erneut verhandelt, die Jury konnte sich jedoch nicht einigen.

Getty Images Harvey Weinstein im Juni 2025

ActionPress Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

