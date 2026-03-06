"Curvy und trans": Darya Strelnikova erklärt Model-Aussage

Darya Strelnikova (33) hat sich nach heftiger Kritik an ihren Podcast-Aussagen über Models zu Wort gemeldet. Die Influencerin hatte in ihrem Podcast "Pillow Talk" über Germany's Next Topmodel gesprochen und erklärt, dass ein Topmodel für sie weder "curvy" noch "trans" sein dürfe, sondern klassisch schlank und groß sein müsse. Mit dieser Aussage brachte sie das Netz gegen sich auf. Nun hat sich die Auswanderin in ihrer Instagram-Story zu den Vorwürfen geäußert und versucht, ihre Worte einzuordnen. "Ich möchte zu der aktuellen Situation kurz etwas sagen, weil mich das Ganze in den letzten 24 Stunden sehr beschäftigt hat. Meine Aussage im Podcast bezog sich ausschließlich auf die Sendung 'Germany's Next Topmodel' und auf meine persönliche Wahrnehmung des Konzepts der Show. Ich wurde nach meiner Meinung dazu gefragt und habe diese ehrlich geäußert", schreibt sie.

In ihrer Stellungnahme betont Darya zudem: "Dabei ging es nie darum zu sagen, dass bestimmte Menschen keine Models werden können oder dürfen. Das habe ich nie gesagt und das entspricht auch nicht meiner Haltung." Ihr Punkt sei lediglich gewesen, dass sich die Sendung über die Jahre verändert habe und sich für sie persönlich heute anders anfühle als früher. Grundsätzlich sei sie der Meinung, dass jeder Mensch das machen solle, worauf er Lust habe, "egal, wie groß oder klein man ist, welche Körperform man hat, wo man herkommt oder wer man ist". Besonders getroffen zeigt sich Darya von den Reaktionen auf ihre Aussagen. "Was mich allerdings sehr getroffen hat, ist die Menge an sehr persönlichen und teilweise extremen Nachrichten und Kommentaren, die ich in den letzten Stunden bekommen habe", schreibt sie. Kritik oder andere Meinungen gehörten natürlich dazu, aber Beleidigungen, Hass oder sogar Todeswünsche gingen für sie deutlich zu weit.

Ins Kreuzfeuer der Kritik geriet die Influencerin durch einen viel geteilten Ausschnitt aus dem Podcast auf Social Media. Dort sagte Darya: "Ich finde es auch schwierig, dass gefühlt auch – und nehmt mir das bitte nicht böse und persönlich, das ist wirklich nur meine Meinung und Perspektive – jeder Hanswurst da mitmachen kann. Dass man das sozusagen für alle zugänglich macht." Sie stellte außerdem klar: "In meinen Augen, in meiner Welt, in meiner Vorstellung ist ein Topmodel – und versteht mich hier nicht falsch – nicht curvy. Ein Topmodel ist für mich nicht transgender. Ein Topmodel ist für mich schlank, skinny, groß und nicht 1,60." Besonders auf der Seite "Trash TV Passion" sammelten sich zahlreiche empörte Kommentare. Viele User zeigten sich schockiert und schrieben Sätze wie "Puh, ganz üble Aussagen von der" oder auch "Steinzeit Queen Darya".

Darya Strelnikova im April 2025

Darya Strelnikova im Januar 2025

Darya Strelnikova bei der Kino-Preview zur 20. Staffel von Germany's Next Topmodel in Berlin