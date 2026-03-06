Anna-Carina Woitschack cancelt Konzerte wegen "Let's Dance"

Anna-Carina Woitschack (33) muss wegen ihrer Teilnahme an Let's Dance jetzt mehrere Auftritte bei "Die große Schlager Hitparade" absagen. Die 33-jährige Sängerin tanzt aktuell in der 19. Staffel der RTL-Show gemeinsam mit Profitänzer Evgeny Vinokurov (35). In ihrer Instagram-Story teilt sie nun eine traurige Nachricht mit den Fans: "Ihr Lieben, durch meine Teilnahme bei Let's Dance kann ich leider bei den drei Tour-Terminen nicht dabei sein", versehen mit einem gebrochenen Herzen-Emoji. Betroffen sind die Shows am 7. März in Cottbus, am 8. März in Hoyerswerda und am 9. März in Freiberg.

Die Sängerin macht zudem deutlich, dass sich die Situation noch weiter verschärfen könnte: "Sollte ich in der Show bleiben, könnte es leider auch bei weiteren Terminen zu Ausfällen kommen." Anna-Carina bittet um Verständnis und bedankt sich für die Unterstützung ihrer Fans. Wie die Bunte berichtet, läuft die Tour von "Die große Schlager Hitparade" bereits seit Januar 2026 und dauert noch bis Mai. Neben Anna-Carina sind auch bekannte Schlagernamen wie G.G. Anderson (76), Uwe Busse oder Joey Heindle (32) dabei.

Für Anna-Carina ist die Teilnahme an der Tanz-Show ein echter Balanceakt: Erstmals bei "Let's Dance" dabei, muss sie sich Woche für Woche intensiv auf ihre Auftritte vorbereiten und dabei gleichzeitig ihre Musikkarriere am Laufen halten. Die Sängerin jongliert also zwischen Tanzparkett und Schlagerbühne – ein Spagat, der viel Einsatz erfordert. Trotz des straffen Programms konnte sie bei der Auftaktshow überzeugen und gilt bereits als Favoritin von Chef-Juror Joachim Llambi (61). Auch wenn Anna-Carina auf dem Parkett überzeugt, müssen ihre Fans nun wohl mit weiteren abgesagten Auftritten rechnen.

IMAGO / Andreas Weihs Anna-Carina Woitschack, Sängerin

Imago Sängerin Anna-Carina Woitschack im Düsseldorfer Schlagercafé, November 2025

RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026