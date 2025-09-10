So selten sieht Matthias Schweighöfer seine Mutter Gitta

Matthias Schweighöfer (44) und seine Mutter Gitta Schweighöfer geben Einblicke in ihre besondere Mutter-Sohn-Beziehung. Trotz der häufigen Reisen und der internationalen Karriere des Schauspielers bleibt die Verbindung zu seiner Mutter stark – auch wenn sich die beiden nur selten sehen. "Zweimal im Jahr vielleicht?", überlegt Matthias im Interview mit dem Magazin Gala, während Gitta anmerkt, dass es im vergangenen Jahr immerhin dreimal war.

"Mich nervt, dass er sich so selten meldet", gesteht Gitta lachend. Ihr Sohn sieht das etwas entspannter – er betont, dass ihn an seiner Mutter kaum etwas störe. Besonders ihre Disziplin und Zielstrebigkeit bewundert er: "Sie kann gut durchziehen. Was sie will, das macht sie auch." Gitta wiederum hebt hervor, dass Matthias sie mit seinem Mut und seiner Spontanität immer wieder beeindruckt.

Matthias betont außerdem, wie stark ihn seine Mutter geprägt hat, schließlich zog Gitta ihn in der DDR allein groß. Neben all den schönen Erinnerungen gibt es für ihn aber auch Momente, die er mit Humor betrachtet: Besonders die Ausflüge an FKK-Strände seien ihm unangenehm in Erinnerung geblieben. "Das Schlimmste, was meine Mutter mit mir gemacht hat, war FKK", scherzt er – während Gitta gelassen erklärt, dass Nacktbaden im Osten völlig normal gewesen sei.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Gitta Schweighöfer und Sohn Matthias Schweighöfer bei der Berlinale 2018

Getty Images Matthias Schweighöfer im Juli 2025

Getty Images Gitta Schweighöfer, Schauspielerin