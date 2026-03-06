Demi Moore überrascht alle mit ikonischem Frisuren-Comeback

Demi Moore (63) überraschte am 3. März in Los Angeles mit einer Rückkehr zu ihrer Signature-Frisur. Bei einem Event der Haarpflegemarke Kérastase präsentierte sich die Schauspielerin mit ihrem ikonischen langen schwarzen Haar, das ihr bis zur Taille reichte. Erst wenige Tage zuvor hatte die 63-Jährige laut dem Magazin People bei der Gucci-Show während der Mailänder Fashion Week für Aufsehen gesorgt, als sie mit einem dramatisch neuen Look erschien: einem glatten, kantigen Bob. Nun ist die radikale Kurzhaarfrisur schon wieder Geschichte. Zu dem Event in Los Angeles kombinierte Demi ein farbenfrohes Outfit aus blauem Rollkragenpullover, grünem Blazer und einem schwarzen Minirock, der ihre Beine und Schuhe in Szene setzte.

Bei der Veranstaltung führte die Schauspielerin, die seit Januar globale Marken-Botschafterin von Kérastase ist, ein Gespräch mit Sara Foster (45). Gemeinsam stellten sie die neue Chronologiste-Linie für Haare und Kopfhaut vor. Den spektakulären Bob-Look hatte Celebrity-Hairstylist Dimitris Giannetos für Demi kreiert, wie er auf Instagram mitteilte. In einer Pressemitteilung erklärte der Friseur: "Ich wollte Demi einen sehr mutigen und modischen Look für Demnas Show geben. Er ist von den Silhouetten der neuen Kollektion inspiriert. Ich hatte das Gefühl, dass ein erstaunlicher, kurzer Bob über der Schulter mit dieser sehr glatten, nassen Textur perfekt wäre, um ihren Look zu ergänzen. Es ist eine große Veränderung für Demi – wir haben sie noch nie so gesehen! Sie sieht sehr cool, mühelos und modern aus."

Die Oscar-nominierte Schauspielerin äußerte sich in einem früheren Statement zu ihrer Partnerschaft mit Kérastase: "Es gibt eine echte Freiheit darin, dein Haar einfach es selbst sein zu lassen und es deine Geschichte erzählen zu lassen. Das ist für mich, worum es bei Schönheit geht – authentisch zu sein und zu umarmen, wer du bist." Gegenüber dem Magazin People verriet Demi, dass die Zusammenarbeit mit der Marke, deren Produkte sie bereits nutze, sich natürlich anfühle. "Es ist ikonisch, hochwertig und passt zu dem Punkt, an dem ich in meiner Haarreise bin", erklärte sie. Bei den Actor Awards am 1. März hatte Moore ihre langen Haare bereits zurück, trug sie aber zu einem aufwendig gestylten, tief sitzenden Dutt.

Getty Images Demi Moore bei den 32. Actor Awards in Los Angeles, März 2026

Getty Images Sara Foster und Demi Moore bei den Kérastase "Power Talks"

Getty Images Schauspielerin Demi Moore mit Hund, Februar 2026 in Mailand