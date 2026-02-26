Anne Wünsche gewährt einen Einblick in ihre Abnehmroutine

Anne Wünsche (34) hat sich ein konkretes Ziel gesetzt und will überschüssige Pfunde loswerden. Die Influencerin machte in einer aktuellen Instagram-Story publik, wie sie dabei vorgeht und teilte ihre persönliche Abnehm-Routine mit ihren Followern. In der Story beschreibt Anne detailliert ihren Tagesablauf beim Essen: Morgens starten zwei Gläser Wasser und Kaffee mit ungesüßter Mandelmilch den Tag. Falls früher Hunger kommt, greift sie zu einem Protein Iced Coffee, schreibt die Social-Media-Bekanntheit. Mittags isst sie ab 13 oder 14 Uhr maximal 500 Kalorien, zum Beispiel Porridge oder Skyr Vanille mit Früchten. Abends gegen 18 Uhr darf sie sich gönnen, worauf sie Lust hat, wobei sie betont, dass sie auch dann meist bewusst isst.

Mit dieser Routine habe sie in der Vergangenheit bereits Erfolge verzeichnen können. "So habe ich damals schnell abgenommen und hatte nicht das Gefühl, verzichten zu müssen, da ich mir abends oft was gönnen konnte", erklärt Anne in ihrer Story. Durch die eingesparten Kalorien tagsüber bleibe am Abend noch viel übrig, sodass sie nicht komplett verzichten müsse. Dennoch räumt die dreifache Mutter ein, dass auch mal Ausnahmen erlaubt sein dürfen. "Es gibt Tage, da schafft man zu verzichten und die ziehe ich voll durch... Dann ist es keine Schande, an Tagen, wo es einem kacke geht oder die Periode kommt, auch mal 'n Döner am Abend zu essen", fügt sie hinzu.

Anne nutzt ihre Social-Media-Kanäle regelmäßig, um persönliche Einblicke in ihr Leben zu geben. Die Influencerin veröffentlichte kürzlich ihr eigenes Selbsthilfebuch mit dem Titel "Nebenbei Reich", das auf ihrer Website erhältlich ist. Das Buch soll laut Anne keine typische Motivationslektüre sein, sondern eine ehrliche Reise hin zu mehr Freiheit darstellen und mit praktischen Aufgaben beim Loslegen helfen. Schon seit Längerem versucht die 34-Jährige, über ihre Plattformen neue Kunden für ihre Selbsthilfe-Kurse und andere Produkte in ihrem Shop zu gewinnen.

Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

Anne Wünsche, Februar 2026

Anne Wünsche, Influencerin