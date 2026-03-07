Diese Stars feiern Andrej Mangold & Annikas Schwangerschaft

Babyglück bei Andrej Mangold (39) und Annika Jung! Das Paar verkündete kürzlich auf Instagram, dass es sein erstes gemeinsames Kind erwartet – und binnen Minuten hagelte es im Netz Glückwünsche. Unter dem Beitrag melden sich zahlreiche bekannte Gesichter zu Wort. Pia Tillmann (40) schreibt: "Megaschön, herzlichen Glückwunsch." Auch Mike Heiter (33) jubelt öffentlich mit und kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch euch beiden." Influencer Twenty4tim (25) zeigt sich ebenfalls begeistert: "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch!" Auch Ex-Bachelor David Jackson reiht sich in die Gratulanten ein: "Richtig schön zu sehen! Gratuliere euch." Patrick Romer (30) freut sich ebenfalls: "Ui, Nachwuchs, alles Liebe euch für diese spannende Reise." Zudem lassen Katharina Eisenblut (31) und Zico Banach (35) liebe Worte da.

Die Welle der Gratulationen reißt nicht ab: Laura Maria Lettgen (30) reagiert etwa begeistert mit einem: "Oh mein Gott, ja!" Darüber hinaus melden sich zahlreiche weitere Reality-Kollegen in den Kommentaren, um ihre Freude auszudrücken. Lilly Becker (49), Samira Yavuz (32), Sarah-Jane Wollny (27), Matthias Höhn (30), Antonia Hemmer (25), Nico Legat (27), Georgina Fleur (35), Dominik Stuckmann (34) und Natascha Ochsenknecht (61) gratulieren ebenfalls öffentlich und schließen sich der Jubelrunde an. Für Andrej und Annika bedeutet die Flut an herzlichen Nachrichten sichtlich viel: Ihr Beitrag sammelt im Minutentakt Likes und Reaktionen. Die Community feiert die Baby-News gemeinsam mit dem werdenden Elternpaar, das seine freudige Botschaft mit einem liebevollen Posting verbreitet hat.

Zuletzt hatten Andrej und Annika auf Instagram verraten, dass sie sich im vierten Schwangerschaftsmonat befinden und der Nachwuchs im Sommer zur Welt kommen soll. Für beide ist es das erste Kind. Der ehemalige Bachelor und die Social-Media-Beauty treten damit in einen neuen Lebensabschnitt ein, der privat bereits von großen Meilensteinen geprägt ist: Erst vor wenigen Wochen hielt Andrej um die Hand seiner Partnerin an, seitdem planen die beiden ihre gemeinsame Zukunft. In ihrer Verkündung beschrieben sie bildhaft, dass das Baby derzeit etwa die Größe einer Mandarine habe – ein Detail, das viele Fans rührte und das nun, zusammen mit den zahlreichen Glückwünschen aus der Promiwelt, den besonderen Moment ihres Familienglücks unterstreicht.

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026