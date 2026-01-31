Im Dschungelcamp: Das bewundert Andrej Mangold an Ariel

Andrej Mangold (39) hat in einer spontanen Fragerunde auf Instagram Klartext gesprochen – und zwar über Reality-TV-Star Ariel. Auf die Frage eines Fans, wie er Ariels Verhalten im Dschungelcamp finde, legte der Ex-Sportler und Reality-Gesicht los: "Maximal unterhaltsam, stellt die richtigen Fragen, legt den Finger in die Wunde. Schreit zu viel und ist oft an der Grenze oder auch darüber, sodass man sich denkt: ok, es reicht doch jetzt." Besonders beeindruckt zeigt er sich aber von ihrem Auftreten im Camp: Mit gerade einmal 22 Jahren gebe Ariel allen Kontra und präge aus seiner Sicht die Staffel. Sein Fazit: "Ich finde, sie macht das insgesamt sehr gut und wenn sie jetzt noch etwas ruhiger und gelassener vor allem gegenüber den Menschen wird, von denen sie eine neutrale Meinung vor dem Camp hatte, kann sie sehr weit kommen."

Damit zeichnet Andrej ein differenziertes Bild: Lob für Mut, Präsenz und Instinkt – Kritik für Lautstärke und Grenzgänge. Für den frisch Verlobten dennoch fest, dass sie derzeit zu den Taktgebern zählt – jemand, der Diskussionen anschiebt und Dynamik erzeugt. Genau das, so lässt seine Wortwahl durchblicken, sei im Format Gold wert.

Ariel, die sich durch ihren unverwechselbaren Charakter und ihre schlagfertige Art in der Reality-TV-Szene etabliert hat, sorgt im diesjährigen Dschungelcamp immer wieder für Gesprächsstoff – sowohl bei den Zuschauern als auch bei ehemaligen Teilnehmern des Formats. Dass sich Andrej so positiv über sie äußert, mag einige überraschen, da er bekannt dafür ist, direkte Worte zu finden. Ariel hat sich in der Vergangenheit schon durch ihre Teilnahme an anderen Reality-Formaten einen Namen gemacht und zeigt nun eine weitere Facette ihres Könnens. Ob sie Andrejs Ratschlag beherzigt und es tatsächlich bis ins Finale schafft, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Collage: Getty Images, RTL Collage: Andrej Mangold und Ariel

Imago Andrej Mangold beim Ball des Sports 2024 in Frankfurt

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026