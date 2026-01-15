Andrej Mangold verrät Details zu Annika Jungs Verlobungsring

Andrej Mangold (39) hat spannende Details zu dem Verlobungsring seiner Partnerin Annika Jung geteilt. Nachdem das Paar vor wenigen Tagen auf Social Media seine Verlobung verkündet hatte, zeigte die Influencerin stolz ihren Ring in mehreren Posts. Gegenüber Promiflash erklärte der Sportler, er habe sich bei der Auswahl des Schmuckstücks viel Zeit genommen. "Anni trägt fast ausschließlich Goldschmuck, deshalb habe ich mich für Gelbgold entschieden", erzählte Andrej. Der Ring sei mit einem großen Diamanten besetzt, der von sechs Krappen gehalten werde, und durch kleinere Steine verziert. Die elegante Verjüngung des Designs verleihe dem Schmuck das gewisse Etwas. Über den Preis wollte er jedoch keine Angaben machen.

Die Verlobung des einstigen Der Bachelor-Protagonisten und der Social-Media-Bekanntheit sorgt bei den Fans für Begeisterung. Auf Instagram teilten beide romantische Fotos, auf denen sie am Strand zu sehen sind, und gaben dabei das Datum 11. Januar 2026 bekannt. Zu diesem Zeitpunkt verlobte sich das Paar und machte diesen besonderen Moment mit einer malerischen Kulisse unvergesslich. Insbesondere Annikas Lächeln und die Freude, die sie auf den Bildern ausstrahlt, zeigen, wie viel ihr dieser Schritt bedeutet.

Wie Andrej gegenüber Promiflash berichtet hat, plante er den Antrag über einen Monat lang und wollte Annika unbedingt überraschen. "Für den Antrag sind wir auf eine private, abgelegene Insel gefahren. Dort wurde den ganzen Tag über alles aufgebaut. Anni dachte bis zur letzten Sekunde, wir machen einfach einen Bootsausflug mit Freunden und suchen Delfine. Sie hat absolut nichts geahnt. Ich habe ihr nur gesagt, sie soll ein schönes Kleid anziehen, weil wir Fotos zum Sonnenuntergang machen wollen", erzählte er. Am Ende wurde es ein sehr ruhiger und emotionaler Moment, wie der Realitystar schwärmte.

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026

Getty Images Andrej Mangold und Aninka Jung, Juli 2025

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026

