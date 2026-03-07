Bachelor-Star Andrej Mangold wird zum ersten Mal Vater

Andrej Mangold (39) und seine Verlobte Annika Jung erwarten ein gemeinsames Kind. Der Bachelor-Star und die Influencerin befinden sich aktuell im vierten Schwangerschaftsmonat, wie das Paar nun auf Instagram bekannt gab. Der Nachwuchs, der in diesem Sommer zur Welt kommen soll, ist derzeit etwa so groß wie eine Mandarine. Für beide wird es das erste Kind sein – ein Meilenstein, der einen besonders aufregenden Sommer für das Paar verspricht. Die frohe Botschaft kommt nur wenige Wochen, nachdem Andrej seiner Partnerin einen romantischen Heiratsantrag gemacht hatte.

Die Verlobung des Paares fand Anfang Januar während eines gemeinsamen Urlaubs auf den Malediven statt. Zu diesem Zeitpunkt wusste Annika bereits von der Schwangerschaft, als Andrej ihr die Frage aller Fragen stellte. Gegenüber Bild verriet der 39-Jährige, wie es Annika als werdender Mama geht: "Für Anni ist die Schwangerschaft körperlich deutlich herausfordernder, mit all den typischen Dingen wie Übelkeit oder den Veränderungen, die der Körper durchmacht. Meine Rolle ist da eher die des Unterstützers. Ich versuche einfach noch mehr für sie da zu sein als ohnehin schon, im Alltag zu helfen, genauer hinzuschauen, wie es ihr geht, und sie zu unterstützen, wo ich kann."

Geplant war der Nachwuchs nicht. "Wir haben es zu der Zeit noch nicht aktiv darauf angelegt, aber – offen gesagt – auch nicht wirklich aufgepasst und einfach das Schicksal entscheiden lassen", verriet Andrej der Zeitung. Umso größer war die Freude über die Nachricht. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm der Moment, als Annika ihn während einer Dienstreise anrief und sagte: "Wir müssen reden, wenn du zurück bist." Als er wieder zu Hause war, machten die beiden zur Sicherheit gleich zwei Schwangerschaftstests – beide positiv. "Wir lagen uns einfach nur in den Armen. Wir konnten es kaum glauben. Es war ein unglaublich emotionaler Moment, Tränen inklusive", schwärmt der Ex-Bachelor.

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jungs Schwangerschaftsverkündung

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung