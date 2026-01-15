Wollen Andrej Mangold und Annika Jung schon bald heiraten?

Frisch verlobt und im Liebeshoch: Andrej Mangold (39) und Annika Jung sprechen darüber, wie es nach dem Antrag weitergeht – und ob schon bald die Hochzeitsglocken läuten. Im Gespräch mit Promiflash verrät das Paar, dass es sich nach dem romantischen "Ja" erst einmal keinen Stress machen will. Wo sie die nächsten Schritte planen und mit wem sie sich austauschen, bleibt vorerst ihr Geheimnis, doch eins ist klar: Die beiden leben den Moment. "Wir genießen den Moment gerade sehr und lassen alles ganz entspannt auf uns zukommen", sagen Andrej und Annika einhellig. Konkrete Termine? Fehlanzeige.

Auf die Frage, ob es bereits Ideen für die Feier gibt, bleiben die beiden bewusst vage. "Konkrete Ideen gibt es noch nicht", erklären sie gegenüber Promiflash, betonen aber, dass für dieses Jahr schon einige schöne Projekte anstehen, über die sie bald mehr verraten möchten. Die Hochzeit soll etwas "ganz Besonderes" werden, deshalb möchten sie nichts überstürzen und sich keinen Zeitdruck machen. Das heißt: Erst Projekte, dann Planung. Wenn sie wieder zu Hause sind und der normale Rhythmus einkehrt, wollen sie nach ihrer Verlobung in Ruhe sichten, träumen, sortieren – und dann entscheiden.

Ihre Liebe hatten Andrej und Annika zuletzt mit strahlenden Pärchenmomenten untermauert, die nicht nur in den sozialen Medien für Herzchen sorgten: "Es sind wirklich sehr viele Tränen geflossen. Ohne Frage der schönste Moment meines Lebens", erzählte der Ex-Sportler, der 2019 als Der Bachelor einem breiten Publikum bekannt wurde, der Bild-Zeitung. Noch vor einem Jahr hätte das Paar wohl selbst kaum daran geglaubt, dass ihre Geschichte ein glückliches Ende nehmen würde. Im Februar 2025 trennten sich Andrej und die Social-Media-Queen nach drei gemeinsamen Jahren – doch nur vier Monate später fanden sie überraschend wieder zueinander.

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrej Mangold und Annika Jung, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Annika Jung und Andrej Mangold im April 2023

Anzeige