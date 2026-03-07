Liebe trotz Distanz: Nicola Coughlan teilt Liebesgeheimnis

Nicola Coughlan (39) hat sich in einem Interview zu ihrer Beziehung mit Jake Dunn geäußert und verraten, wie sie und ihr Partner mit der Distanz umgehen. Die "Bridgerton"-Schauspielerin ist seit 2024 mit dem 26-jährigen "Renegade Nell"-Darsteller liiert – erstmals wurden die beiden im August jenes Jahres romantisch miteinander in Verbindung gebracht. Bei ihrem ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt zeigten sich Nicola und Jake 2025 bei der BAFTA Television & Craft Awards Nominierungsparty. Gegenüber Elle UK erzählte die Schauspielerin nun, wie die beiden ihre Fernbeziehung meistern und was ihren Alltag als Paar ausmacht.

"Wir versuchen unser Bestes. Ich schicke ihm die ganze Zeit nervige Videos und dann, weißt du, eine Menge Facetime, aber er ist super beschäftigt", verriet Nicola dem Magazin. Sie schätzt es sehr, dass beide ihr eigenes Leben führen und ihre jeweiligen Karrieren verfolgen. "Ich liebe es, wenn Menschen ihre eigenen Sachen am Laufen haben", erklärte sie. Einen kleinen, liebevollen Einblick in ihr Privatleben gewährte die Schauspielerin aber doch noch und verriet: "Er hat keine Hausschuhe und er sagt immer '22 Uhr ist Schlafenszeit', und ich dann so 'Lass uns bis 2 Uhr aufbleiben!'"

Privat zeigt sich Nicola inzwischen deutlich entspannter als früher – auch was ihr eigenes Alter angeht. Die Irin, die durch "Bridgerton" weltweit bekannt wurde, blickt heute mit einem neuen Gefühl auf ihr Leben mit 39 Jahren. "Ich glaube, ich habe mich alt gefühlt, als ich jung war, und ich fühle mich jetzt jung", erklärt sie im Interview. Statt Druck steht heute offenbar Gelassenheit im Vordergrund – und dazu passt auch ihre Beziehung mit Jake, in der beide sich gegenseitig Raum für ihre Karrieren lassen und gleichzeitig kleine, intime Momente im Alltag schätzen.

Imago Nicola Coughlan, Schauspielerin

Getty Images Jake Dunn und Nicola Coughlan, April 2025

Getty Images Nicola Coughlan im Dezember 2024