Andrej Mangold holte sich Einverständnis von Annikas Mama

Andrej Mangold (39) und Annika Jung können ihre Freude kaum in Worte fassen: Der ehemalige Bachelor-Kandidat und die Influencerin sind verlobt. Im Gespräch mit Promiflash verrieten die beiden nun einige Details über den Heiratsantrag. Andrej habe dabei nicht nur die Unterstützung der engsten Familie gesucht, sondern auch Annikas Mama um ihr Einverständnis gebeten. "Sie hat sich unglaublich gefreut und war sehr gerührt darüber", erzählte Annika.

Wie das Paar im Interview offenbarte, war der Überraschungseffekt perfekt. "Nein, ich habe wirklich absolut nichts geahnt. Andrej hat den Antrag so liebevoll und komplett undercover geplant, dass ich völlig überwältigt und sprachlos war", sagte Annika. Die Reaktionen im Umfeld beschrieben beide als rundum herzerwärmend: "Das Feedback war überwältigend positiv", hieß es von den Frischverlobten. Damit die engsten Vertrauten nicht erst über Social Media davon erfuhren, griffen Andrej und Annika direkt zum Telefon, um die Neuigkeit persönlich zu verkünden.

Die beiden Turteltauben teilten bereits vor Kurzem emotionale Bilder ihrer Verlobung auf Instagram, die in einer traumhaften Kulisse am Strand stattfand. Strahlend präsentierte Annika dabei ihren funkelnden Verlobungsring, während sie glücklich in Andrejs Armen lag. Das Datum dieses besonderen Moments – der 11. Januar 2026 – wurde ebenfalls auf den Fotos festgehalten. Die Follower der beiden waren begeistert und reihen sich seitdem in die Schar der Gratulanten ein, die das Paar für ihren nächsten großen Schritt im Leben feiern.

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026

Instagram / anniju__ Andrej Mangold und Annika Jung im Juni 2025

Instagram / dregold Annika Jung und Andrej Mangold im April 2023