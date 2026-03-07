Über sein Alter gelogen? Sam Dylan reagiert auf die Gerüchte

Nach wochenlangen Spekulationen um sein Alter meldet sich Sam Dylan (35) nun erstmals selbst zu Wort. Bei der Premiere von The 50 stellte sich der Realitystar den Fragen von Promiflash und bezog klar Stellung zu den Gerüchten, die im Netz kursieren – laut ihm völliger Quatsch. "Also, ich sage immer die Wahrheit. Ich bin jetzt 35 geworden, das ist ein tolles Alter", betonte Sam im Interview. Dabei zeigte er sich völlig unbeeindruckt von den Diskussionen, die seine Altersangabe bei Fans und Followern immer wieder auslöst. Der Social-Media-Star wies außerdem selbstbewusst darauf hin, dass er nicht einmal aussehe wie 35 – und das ganz ohne Beauty-Eingriffe.

Sam nutzte die Gelegenheit auch, um gegen andere Promis zu sticheln. "Gucken wir uns hier die meisten an, die sind tagtäglich 24 Stunden beim Beauty-Doc. Und ich bin Natur!", erklärte er gegenüber Promiflash. Auf die Frage, ob es ihm etwas ausmache, dass die Leute über sein Alter sprechen, reagierte der ehemalige Sommerhaus-Gewinner entspannt: "Die sind ja nur neidisch. Sorry, dass ich mit 35 so gut aussehe, ich kann doch nichts dafür." Mit einer Portion Humor fügte er hinzu: "Und mein Gott, dann bin ich halt 50 oder so, wenn euch das besser gefällt. Aber umso besser: Wenn ich mit 50 so gut aussehen würde, wow, ich würde mich selbst heiraten."

Die Diskussionen um Sams Alter flammten zuletzt zu seinem Geburtstag im Februar auf. Damals postete der Social-Media-Star ein Video auf Instagram, in dem er stolz die Zahl 35 präsentierte. In dem Clip schrieb er: "Happy Birthday to me. 35 and forever iconic." Doch viele Fans wollten ihm das nicht abkaufen. Unter dem Beitrag sammelten sich Kommentare wie "Warum macht man sich jünger, wo doch eh jeder weiß, dass es der 41. Geburtstag ist?" oder auch ironische Sprüche wie "Steh zu deinem Alter. 85 ist der beste Jahrgang", die zeigen, dass die Diskussion um sein wahres Alter immer wieder aufs Neue entfacht wird.

Imago Sam Dylan bei der Premiere von "The 50", März 2026

Imago Sam Dylan bei der Premiere von "The 50", März 2026

Imago Realitystar Sam Dylan im Mai 2025 in Berlin