Gewusst? Carmushka war früher mal Model für einen Discounter

Carmen Kroll, die unter ihrem Künstlernamen Carmushka als erfolgreiche Influencerin und Unternehmerin bekannt ist, hat ihren über eine Million Instagram-Followern jetzt einen überraschenden Einblick in ihre Vergangenheit gegeben. In einem aktuellen Reel auf der Plattform plauderte die Social-Media-Bekanntheit über ihre frühen Karrieretage als Model – allerdings nicht auf den Laufstegen dieser Welt, sondern in den wöchentlichen Prospekten der Discounter-Kette Penny. "Ich hatte den großen Traum vom Modeln. Ich wurde auf der Straße angesprochen. Und ich dachte mir: 'Carmen, jetzt gehst du durch die Decke'", erinnert sich die Influencerin in dem Video.

Doch die großen Modelkarriere-Träume nahmen dann eine etwas andere Wendung, wie Carmen weiter erzählt: "Und was sind die Jobs, die ich gemacht habe? Ich war Model für den Penny-Katalog – und zwar ganz schön oft und immer für Haushaltswaren. Sehr lustig." Um ihren Followern einen Beweis zu liefern, teilte die Unternehmerin in dem Reel auch gleich einige Aufnahmen aus ihrer Zeit als Prospekt-Model. Auf den Bildern ist sie unter anderem in der Badewanne und im Garten zu sehen – stets umgeben von beworbenen Haushaltsprodukten.

Dass Carmen auch schwere Zeiten nicht verschweigt, zeigte sich bereits vor einer Woche. Damals schockte die Influencerin ihre Community mit einer beängstigenden Geschichte: Beim Hochgehen der Treppe wäre sie beinahe an einem Stück Toast erstickt. "Es ist kein Witz. Ich bin gerade fast an einem Stück Toast erstickt", erzählte sie in einem emotionalen Video auf Instagram. Nur durch ihre eigene Geistesgegenwart konnte die Unternehmerin Schlimmeres verhindern – sie warf sich gegen das Treppengeländer, damit sich das Toaststück löste. "Es schmerzt. Es tut weh, aber es hat geholfen", erklärte sie ihren Followern ehrlich. Trotz Zitterns aß sie schließlich den Rest des Toasts doch noch auf, um keine Angst vor Toastbrot zu entwickeln.

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Influencerin

Instagram / carmushka Carmushka, Influencerin

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Februar 2026