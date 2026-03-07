Erste reguläre Show: "Let's Dance" verbucht Primetime-Sieg

Glitzer, Gänsehaut und ein klarer Quotensieg: Die erste reguläre Ausgabe von Let's Dance hat am Freitagabend ab 20:15 Uhr die Primetime für sich entschieden. Wie RTL nun in einer Pressemitteilung mitteilt, schalteten 3,18 Millionen Zuschauer ein, als Daniel Hartwich (47) und Victoria Swarovski (32) durch die erste Entscheidungsshow führten. Für Überraschung sorgte das Aus von Sonya Kraus (52) und Profitänzer Valentin Lusin (39): Das Duo musste als erstes Tanzpaar die Show verlassen. Damit startete Deutschlands schönste Tanzshow mit einer Paukenschlag-Nacht in die Saison – und machte sofort Lust auf mehr.

Die Quoten untermauern den starken Auftakt: In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erzielte die Live-Show 19,2 Prozent Marktanteil, laut Sender ist das der höchste Wert seit 2024. Direkt im Anschluss legte "Exclusiv Spezial – Let's Dance" nach: 1,57 Millionen sahen zu, als Frauke Ludowig (62) live vom Parkett berichtete. Das Special kam auf 19,5 Prozent Marktanteil gesamt und in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen auf sehr gute 17,1 Prozent. Mit Tagesmarktanteilen von 12,5 Prozent in besagter Altersklasse lag RTL am Freitag deutlich vor allen anderen Sendern. Weiter geht es schon am kommenden Freitag, 13.03., um 20:15 Uhr mit der zweiten regulären Show.

Das Erfolgsrezept von "Let's Dance" bleibt damit intakt: Prominente treten gemeinsam mit Profitänzern an und kämpfen Woche für Woche um Jury- und Zuschauerstimmen. An der Seite der Stars stehen erfahrene Coaches wie Valentin, der 2023 mit Anna Ermakova (25) noch den Titel holte. Sonya ist vielen seit Jahren als TV-Moderatorin vertraut und wagte das Abenteuer auf dem Parkett – auch wenn es für sie nun schon wieder vorbei ist. Für die verbliebenen Paare heißt es: weiter trainieren, Nerven behalten und auf die nächste Runde hinarbeiten – das Tanzduell geht in die nächste Woche.

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2026

RTL / Jörn Strojny Die "Let's Dance"-Kandidaten 2026

Getty Images Renata Lusin, Sonya Kraus und Valentin Lusin

