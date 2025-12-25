Seitenhieb? Anne Wünsche ist stolz auf Beziehung zu Ex Karim

Anne Wünsche (34) verbringt den Heiligabend im harmonischen Patchwork-Modus: Gemeinsam mit Ex-Partner Karim El Kammouchi (37) und ihrem gemeinsamen Sohn ging es zuerst ins Restaurant, danach stand die Bescherung im kleinen Familienkreis an. In ihrer Instagram-Story wurde die Influencerin deutlich und beschrieb, wie wichtig ihr dieses friedliche Miteinander ist. "Wir feiern heute mit Savios Papa zusammen Weihnachten, gehen gemeinsam Abendessen und anschließend gibt es Geschenke", schrieb die dreifache Mama und fügte an: "Ich bin unglaublich stolz darauf, dass wir das so gut hinbekommen haben."

Außerdem macht sie sich für die Kinder stark, die unter der Trennung der Eltern leiden. "Eine Trennung ist nie leicht, aber das Kind darf einfach nicht darunter leiden, denn es kann nichts dafür. Es ist die Pflicht der Eltern, Kompromisse und Lösungen zu finden, um es dem gemeinsamen Kind so leicht wie möglich zu machen", hieß es weiter. Die Worte klingen wie ein Lehrstück in Sachen Co-Parenting – und für viele Fans wie ein leiser Stups in Richtung Vergangenheit. Denn während es mit Karim offenbar funktioniert, wirkt der Gegensatz zu Ex-Partner Henning Merten (35) umso größer. In Annes Story heißt es sinngemäß, eine Trennung sei nie leicht, doch die Verantwortung liege bei den Erwachsenen. Genau diese Betonung auf Kompromissen fällt in einer Zeit, in der zwischen der Netz-Bekanntheit und Henning die Wogen absolut nicht geglättet sind.

Bereits vor einer Woche beschäftigte Tochter Juna die Netz-Community. Die Erotik-Influencerin ließ ihre Fans daran teilhaben, dass zwischen ihr und Henning gerade ein erbitterter Rechtsstreit läuft. Damals stand fest: Eine Einigung schien nicht in Sicht. "Es gab noch kein Urteil. Im Januar wird Juna befragt, was ich persönlich nicht so schön finde. Aber leider notwendig", erklärte Anne ihren Followern und machte deutlich, wie sehr der Prozess besonders ihre Tochter belastet. Mit ehrlichen Worten zeigte sie sich enttäuscht: "Die, die darunter am meisten leiden muss, ist Juna. Schade, wenn Papa die Mama vor Gericht zerrt und das Kind somit auch. Hat sie nicht verdient."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

Imago Anne Wünsche und Henning Merten, 2016