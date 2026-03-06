Verstorbener Papa motiviert "Let's Dance"-Star Joel Mattli

Joel Mattli steht vor einer neuen Herausforderung: Nach seinem Sieg bei "Ninja Warrior Austria" wagt sich der Sportler auf das Tanzparkett von Let's Dance. Doch hinter seinem Erfolg und seiner Motivation steckt eine zutiefst bewegende Geschichte. Eine Sprachnachricht, die ihm sein verstorbener Vater vor seinem Ableben hinterlassen hatte, diente ihm als Mantra während seiner Vorbereitungen auf "Ninja Warrior". "Ich habe die Sprachmemo über ein Jahr täglich ohne Wenn und Aber als Wecker gehört", erzählt Joel im Interview mit Bild.

Im Interview spricht Joel auch über den Tod seines Vaters. Papa Mattli verstarb 2020 an einer Krebserkrankung. "Er war kein Extremsportler, aber extrem gut in gefühlt jeder sportlichen Tätigkeit. Ganz egal, ob Wasserskifahren, Snowboarden oder Leichtathletik – ich habe also von klein auf schon immer ein großes Vorbild in ihm gesehen", erzählt Joel. Eins sei ihm an seinem Vater aber besonders wichtig gewesen: "Er war immer extrem zufrieden – liebte das Leben!" Von dieser positiven Lebenseinstellung möchte sich Joel inspirieren lassen.

Joel hatte sich als Ninja Warrior einen Namen gemacht und zeigte dort seine außergewöhnlichen sportlichen Fähigkeiten. Mit Kraft, Ausdauer und mentaler Stärke meisterte er die anspruchsvollen Hindernisparcours und sicherte sich schließlich den Titel des Champions. Nun stellt sich der Athlet bei "Let's Dance" einer völlig neuen Herausforderung, bei der nicht körperliche Stärke, sondern Rhythmusgefühl und Eleganz gefragt sind. Dass er diese Herausforderung annimmt, zeigt, wie sehr ihn die Worte seines Vaters geprägt haben.

RTL / Jörn Strojny "Let's Dance"-Kandidat Joel Mattli

RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2026

