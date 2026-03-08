Bilanz: So bewertet Joachim Llambi erste "Let's Dance"-Show

Let's Dance ist offiziell zurück – und Joachim Llambi (61) hat viel zu sagen! Nach der ersten Liveshow der neuen Staffel meldet sich der Juror auf Instagram zu Wort und zieht eine ausführliche Bilanz. Dabei wirkt er insgesamt sehr zufrieden mit der Veranstaltung und lobt die Vielfalt der Show sowie die starken Persönlichkeiten der Kandidaten. "Was für ein gelungener Auftakt bei 'Let's Dance' 2026! Eine wirklich abwechslungsreiche erste Show mit vielen starken Persönlichkeiten und Kandidaten, die direkt gezeigt haben, dass sie tänzerisch und unterhaltungstechnisch einiges draufhaben", erklärt er. Besonders erfreut zeigt sich Joachim über die Einschaltquote, die deutlich über dem Vorjahr liegt, was aus seiner Sicht zeige, wie beliebt die Sendung nach wie vor sei.

In seinem Kommentar hebt der ehemalige Tanzsportler besonders Ross Antony (51) und Jan Kittmann hervor, die aus seiner Sicht "richtig abgeliefert" hätten. Die Mischung aus solidem Tanz und großem Unterhaltungswert mache genau das aus, wofür "Let's Dance" stehe. Auch Nadja Benaissa (43), Bianca Heinicke (33), Betty Taube (31) und Joel Mattli hätten tänzerisch überzeugt und viel Potenzial für die kommenden Wochen gezeigt. Weniger begeistert äußerte sich Joachim hingegen über Anna-Carina, die es technisch mit Beinen und Füßen "nicht wirklich sauber hinbekommen" habe, sowie über Esther, die zum Ende ihres Tanzes "deutlich nachgelassen" habe. Bei den beiden Letztplatzierten Vanessa Borck (29) und Willi Banner (31) sei das Ergebnis nachvollziehbar gewesen, da es an Gefühl für den Tanz, Überzeugung und vor allem an Präsenz gefehlt habe.

Den frühen Abschied von Sonja Kraus nennt Joachim "natürlich schade" und betont, wie hoch das Risiko sei, wenn man direkt zu Beginn im hinteren Feld landet. Umso mehr freut es den 61-Jährigen, dass Sonja im großen Finale Ende Mai noch einmal auf die Tanzfläche zurückkehren wird. Doch trotz des positiven Fazits von Joachim gab es nach der ersten Show im Netz jede Menge Diskussionen rund um die Bewertungen der Jury. Viele Fans machten ihrem Ärger besonders auf X Luft und warfen der Jury vor, viel zu streng zu sein. "Was ist mit Motsi los? Vier Punkte für Anna-Carina? Für einen ersten Tanz war das sehr ordentlich", schrieb ein User.

RTL / Robert Grischek Joachim Llambi, "Let's Dance"-Juror

RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare der ersten "Let's Dance"-Show 2026

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, die "Let's Dance"-Jury