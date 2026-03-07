Blake Shelton und Gwen Stefani starten eigenes Farmprojekt

Blake Shelton (49) und Gwen Stefani (56) werden zu Hobby-Farmern. Auf ihrer riesigen Ranch in Oklahoma hat das Paar jetzt ein ehrgeiziges Gartenprojekt gestartet. In einem Instagram-Video, das Blake am 4. März teilte, gibt der Countrysänger stolz Einblicke in seine Pläne. "Dieses Jahr haben wir beschlossen, dass wir hier ein paar echte, professionelle Gartenarbeiten machen – so richtige Farmersachen", erklärt der 49-Jährige. Gemeinsam mit seiner Frau habe er am Vortag Plastikfolien auf den Feldern ausgelegt, um Unkraut fernzuhalten. "Nur sie und ich, sonst niemand. Es war hart. Es ist harte Arbeit", berichtet Blake.

Auf den vorbereiteten Flächen wollen die beiden Tomaten, Paprika, Kürbis und Gurken anbauen. Blake gibt im Video zu, dass er selbst eigentlich kein Gemüse esse, aber es trotzdem Spaß mache. Besonders freut sich der Sänger auf eine große Parzelle, auf der er Zuckermais anpflanzen möchte. "Ich habe schon ein bisschen daran gearbeitet und werde es noch ein paar Mal pflügen, denn der Frühling steht vor der Tür, Leute", sagt er begeistert. "Wir ziehen das wirklich durch in diesem Jahr", schreibt er in der Bildunterschrift des Posts.

Die 1.300 Hektar große Farm hat für das Paar eine besondere Bedeutung. Dort machte Blake seiner Gwen im Oktober 2020 einen Heiratsantrag, ein Jahr später gaben sie sich in einer privaten Kapelle auf dem Anwesen das Jawort. Die beiden hatten sich im April 2014 als Coaches bei der Show The Voice kennengelernt. Für Gwen, die drei Kinder hat, fühlte sich der Umzug nach Oklahoma richtig an. "Er hat mein Leben verändert. Als ich anfing, Blake zu daten, fühlte ich mich zu Hause, so nach dem Motto: 'Oh, hier soll ich sein, mit diesem Mann'", verriet die Sängerin im September 2023 gegenüber dem Magazin People. An die Umgebung auf der Farm musste sich die frühere No-Doubt-Frontfrau allerdings erst gewöhnen. "Ich bin eigentlich nicht so der Schmutz- oder Insektenmensch und ich mag nicht so viel Luftfeuchtigkeit", gestand sie.

