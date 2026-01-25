Blake Shelton war vor Zusammenarbeit mit Adam Sandler nervös

Blake Shelton (49) erinnerte sich in einem Interview mit dem Magazin People an eine besondere Herausforderung in seiner Karriere. 2015 spielte der Country-Star die Rolle des legendären Gesetzeshüters Wyatt Earp im Film "The Ridiculous 6", der von Adam Sandler (59) produziert wurde. Obwohl Blake für seine Auftritte auf der Bühne bekannt ist, war die Schauspielerei für ihn Neuland – und das brachte ihn ganz schön ins Schwitzen. "Ich war ein nervliches Wrack", gestand der Sänger, dessen Schauspielerfahrung bis dahin begrenzt war. Doch Adam hätte ihm schnell die Nervosität genommen: "Er hat mich sofort wohlfühlen lassen." Besonders beeindruckt zeigte sich Blake davon, dass der Komiker in seinen Filmen offenbar genauso sei, wie er privat: "Man kann gar nicht anders, als zu lächeln, wenn man um ihn herum ist."

Im Gespräch mit People erinnert sich Blake daran, wie groß seine Bewunderung für Adam schon vor den Dreharbeiten war. "Ich war so ein Fan", sagt er über den "Jay Kelly"-Star und verrät, dass er sich wünschte, Adam möge einfach genauso sein wie in seinen Kultkomödien. Genau so kam es dann auch. "Er spielt, glaube ich, einfach sich selbst in all seinen Filmen", schwärmt Blake. Am Set habe der Schauspieler ihm sofort die Aufregung genommen. Ganz anders die Energie bei Post Malone (30): Mit dem Rap- und Country-Crossover-Star nahm Blake den Song "Pour Me a Drink" auf, der den beiden den CMA Award für Musical Event of the Year einbrachte. "Wenn du mit Post zusammen bist, ist es einfach eine Party", beschreibt Blake die Studio-Atmosphäre.

In den vergangenen Wochen hatte ein anderes Thema für Aufsehen gesorgt – Spekulationen um eine mögliche Scheidung von Blake und Gwen Stefani (56). In einem Interview mit "Country Countdown USA" berichtete der Sänger, wie ihn die Gerüchte und manipulierten Fotos im Netz verunsichert hätten. "Ich fing an, diese Artikel zu sehen über 'Blake und Gwen, sie sind getrennt'", erzählte er. Kaum war von Trennung die Rede, folgten neue Bilder, die eine Versöhnung suggerierten. "Ich sehe Bilder von Gwen und mir in sozialen Medien, bei denen ich echt denke, 'das sieht so real aus'", so der Country-Star. Doch vieles davon wirkte auf ihn frei erfunden. Sein Fazit fiel deutlich aus: "Ich glaube nichts mehr, was ich im Internet sehe. Gar nichts."

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Blake Shelton und Adam Sandler

Anzeige Anzeige

Getty Images Post Malone, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton, Musiker