Das sind die Kandidaten für die neue "Most Wanted"-Staffel

Die Spannung steigt: Joyn hat die Kandidaten für die neue Staffel "Most Wanted" bekannt gegeben. Über Instagram verriet der Sender, welche Promis ab dem 31. März vor den Huntern Joey Kelly (53), Otto Bulletproof und Max Schradin (47) flüchten werden. Mit dabei sind unter anderem Schlagersänger und YouTuber Marc Eggers (39), der gemeinsam mit YouTube-Star CrispyRob (31) antritt, sowie die Realitystars Calvin (34) und Marvin Kleinen, die als Brüderpaar ein Team bilden. Auch TV-Moderatorin Jeannine Wagner, Schauspielerin Janine Kunze (51) mit Mirja du Mont (50) sowie Fußballer Markus Babbel mit seiner Ehefrau Tina gehören zu den Teilnehmern, die sich der Herausforderung stellen.

Neben diesen Teams gehen auch weitere bekannte Gesichter an den Start: Big Brother-Urgestein Jürgen Milski (62) wird dabei sein, ebenso Influencerin Julia Römmelt (31), Artist und Let's Dance-Star René Casselly (29) sowie Komiker Jerry Vsan, der mit Realitystar Laurenz Pesch flüchtet. Ein besonders buntes Duo bilden Dragqueen Aria Addams (28) und Twitch-Streamerin Starletnova. Die Kandidaten müssen in der Adventure-Reality-Show ohne Geld, Handy oder offiziell erlaubte Hilfe von außen auskommen und haben nur ein Ziel: den Huntern zu entkommen.

Das Format kehrt damit mit seiner zweiten Staffel zurück und verspricht erneut packende Unterhaltung. Die Spielzone erstreckt sich in einem Radius von 200 Kilometern rund um Düsseldorf, wobei niemand Deutschland verlassen darf. Die Kandidaten müssen fünf Tage lang durchhalten, während die Zuschauer direkt ins Geschehen eingreifen können. Die Dreharbeiten finden vom 12. bis 16. März statt, insgesamt zwölf Folgen werden bis zum 5. Mai auf Joyn und ProSieben ausgestrahlt. Die interaktive Komponente macht das Format besonders spannend, da die Zuschauer aktiv mitverfolgen und beeinflussen können, wer den Huntern entkommt und wer geschnappt wird.

"Most Wanted" Staffel 2, ab 31. März auf Joyn und ProSieben

Julia Römmelt, Influencerin

Marc Eggers, TV-Bekanntheit

