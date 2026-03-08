Harry Styles spendiert Schülern 100 Karten für Exklusiv-Gig

Harry Styles (32) hat Schüler seiner ehemaligen Highschool in Cheshire mit einer großzügigen Geste überrascht, wie nun Daily Mail berichtet. Der Sänger verschenkte 100 kostenlose Tickets für sein exklusives Konzert in der Co-Op Live Arena in Manchester, das am Freitag stattfand. 50 Schüler der Holmes Chapel Comprehensive, die Harry bis zu seinem 16. Lebensjahr besuchte, wurden zufällig aus 600 Bewerbern ausgewählt und durften jeweils eine Begleitperson mitbringen. Bei dem Auftritt feierte der Musiker die Veröffentlichung seines vierten Albums "Kiss All The Time, Disco Occasionally", das seine Fans bereits liebevoll KISSCO nennen. Die Tickets für die Show kosteten lediglich 20 Pfund, nachdem Harry zuvor von Fans als "gierig" kritisiert worden war, weil die Preise für seine "Together Together"-Tour extrem hoch gewesen waren.

Der Schulleiter Nigel Bielby zeigte sich begeistert von Harrys Geste. "Als Harrys ehemaliger Schulleiter freue ich mich sehr, dass er seinen Wurzeln und dem Dorf und der Schule, wo er aufwuchs, einen Platz in seinem Herzen bewahrt hat", erklärte er. Er sei dankbar im Namen aller Familien für das Geschenk, den Kindern eine Erfahrung zu ermöglichen, die für manche einmalig im Leben sei. Nigel lobte zudem, dass Harry trotz seines unglaublichen Ruhms und Erfolgs verstehe, was es bedeute, erfolgreich zu sein und dabei seine persönliche Identität, Integrität und Glaubwürdigkeit zu bewahren.

Nach drei Jahren Auszeit aus dem Rampenlicht kehrt Harry mit seinem neuen Album zurück, das deutlich introspektiver ist als die Werke mancher Kollegen. Anders als Taylor Swift (36), die für ihre versteckten Hinweise in Songs bekannt ist, reflektiert Harry auf diesem Album über seine eigenen Erfahrungen und Gefühle. In Interviews sprach er darüber, wie wichtig ihm Normalität geworden ist und dass er seine Pause nutzte, um zu reisen, Marathons zu laufen und auf Festivals zu tanzen. Der Song "Dance No More" etwa entstand nach einer Nacht in einem Berliner Club, wo Harry mit erhobenen Armen auf der Tanzfläche stand und sich "unglaublich frei" fühlte, während ihm Tränen über das Gesicht liefen. Über sein Leben in fünf Jahren sagte er, dass er eine Familie gründen und erfüllende Beziehungen führen wolle, nicht derjenige sein möchte, der am Ende allein, aber erfolgreich dasteht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den 68. Grammy Awards, Los Angeles 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Februar 2023