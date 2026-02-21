Harry Styles legte Pause ein, um Onkel-Sein zu genießen

Harry Styles (32) hat seine zweijährige Pause nach dem Ende seiner "Love On Tour" im Juli 2023 genutzt, um wichtige Momente in seinem Privatleben priorisieren zu können – allen voran die Geburt der Tochter seiner Schwester Gemma Styles. "In dieser Zeit hat meine Schwester ein Baby bekommen, und zu jedem anderen Zeitpunkt in meinem Leben hätte ich vieles davon verpasst", verriet der Sänger jetzt gegenüber der Sunday Times. Für den 32-Jährigen war klar, wo er sein wollte: "Dort zu sein, um meine Nichte kennenzulernen, während sie aufwächst (...). Es war wirklich offensichtlich, dass ich genau da sein wollte."

Die Entscheidung, eine längere Auszeit zu nehmen, sei zunächst nicht leicht gefallen. "Am Ende der Tour fühlte sich die Idee, eine Auszeit zu nehmen, verrückt an", erklärte Harry im Interview. Doch letztendlich sei es der richtige Zeitpunkt gewesen. "Wir hatten die Tour im Juli beendet und ich wurde im Februar 30. Es war Zeit für mich, eine Weile zu pausieren und anderen Teilen meines Lebens Aufmerksamkeit zu schenken", so der Musiker. Die Zeit als Onkel habe seine Prioritäten deutlich verschoben und ihm gezeigt, was im Leben wirklich zählt.

Einen Großteil seiner Auszeit verbrachte Harry in Rom, wo er lernte, das Leben zu entschleunigen. "Ich erinnere mich, wie ich in ein Café ging und einen Kaffee trank und dachte: 'Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einfach gesessen und einen Kaffee getrunken habe'", erzählte er. Die Zeit abseits des Rampenlichts nutzte der ehemalige One-Direction-Star auch, um an seinem vierten Studioalbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" zu arbeiten, das am 6. März erscheinen wird. Über die Platte verriet er gegenüber John Mayer (48) im Januar im Podcast von SiriusXM: "Es ging vor allem darum, daran erinnert zu werden, wie sich das Gefühl als Zuschauer anfühlt. Was das für die Menschen bedeutet, ist so magisch, und genau das wollte ich."

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / gemmastyles Gemma Styles mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles im Februar 2023