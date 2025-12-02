Bahar Kizil jobbte nach dem Monrose-Aus in einer Bäckerei

Bahar Kizil (37) steht wieder da, wo sie hingehört: auf der Bühne – und erzählt zugleich offen, wie hart der Weg zurück war. Die ehemalige Sängerin der erfolgreichen Girlgroup Monrose musste nach dem Ende der Band im Jahr 2011 ihren Lebensunterhalt auf eine – für einen Popstar – ungewöhnliche Weise bestreiten. "Die letzten drei Jahre habe ich in einer Bäckerei in Freiburg gearbeitet, war im Verkauf tätig", schilderte Bahar gegenüber Bild diese harte, aber lehrreiche Phase ihres Lebens. Ihr Ziel, der Musik treu zu bleiben, hat sie dabei nie aus den Augen verloren.

Warum sie trotz aller Umwege nie aufgegeben hat, machte Bahar im Gespräch ebenfalls deutlich. "Ich hatte in Freiburg meine Basis, habe da auch zum Teil in Nachtjobs gearbeitet, damit ich mich nicht immer vor den Kunden erklären muss", sagte sie. Kürzlich zog Bahar nach Berlin – ein zentraler Ort für die Musikszene. Hier wagt die Künstlerin nun einen Neustart, ohne Label oder Management im Rücken. Mit ihrer ehemaligen Bandkollegin Senna Gammour (45), mit der sie in diesem Jahr bereits nach langem wieder gemeinsam auftrat, plant sie 2026 erneut ein gemeinsames Projekt. Zum Wiedersehen mit Senna sagte sie: "Es war, als hätte ich mein inneres Kind, meine Jugend mit Monrose, heilen können."

Bahar, die in Freiburg geboren ist, wurde 2006 neben Senna und Mandy Capristo (35) ein Teil der fünften deutschen Popstars-Band. Mit Hits wie "Hot Summer" und "Shame" feierte das Trio nicht nur kommerzielle Erfolge, sondern prägte eine Ära der Popmusik in Deutschland. 2017 nahm Bahar an der zweiten Staffel der Tanzshow Dance Dance Dance teil, wo sie neben Ex-No-Angels Sandy Mölling (44) performte. Zuletzt veröffentlichte sie gemeinsam mit Senna einen Podcast.

Getty Images Bahar Kizil, Musikerin

Bahar Kizil neben einem Tänzer im Finale der RTL-Show "Dance Dance Dance"

Getty Images Bahar, Senna und Mandy von Monrose, 2007