Constantin von Jascheroff und Didem Ercin sind getrennt

Constantin von Jascheroff (40) und Didem Ercin sind kein Paar mehr. Die Schauspielerin machte die Trennung von dem Tatort-Star jetzt in ihrer Instagram-Story öffentlich. Anlass dafür waren zahlreiche Fragen, die sie in den vergangenen Tagen von ihren Followern zu ihrer Beziehung erhalten hatte. "Mich erreichen in letzter Zeit viele Fragen zu meiner Beziehungssituation. Deshalb möchte ich eine Sache klarstellen: Constantin und ich sind schon seit einiger Zeit kein Paar mehr", schrieb die 30-Jährige. Weitere Details zu den Hintergründen oder möglichen Trennungsgründen nannte Didem nicht. Die beiden waren seit 2023 liiert und haben eine gemeinsame Tochter.

In ihrer Story ging Didem auch auf ihre aktuelle Lebenssituation ein. "Ich kümmere mich derzeit allein um unsere Tochter und konzentriere mich vollständig auf sie", erklärte sie. Gleichzeitig bat sie ihre Follower darum, ihr Privatleben zu respektieren und von weiteren Spekulationen abzusehen. Nur kurze Zeit später teilte die Schauspielerin einen weiteren Beitrag: Sie sucht einen Nachmieter für eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin-Schmargendorf. Von Constantin selbst gibt es bislang kein öffentliches Statement zur Trennung.

Schon vor der Beziehung mit Didem war Constantin Vater geworden. Bereits vor rund acht Jahren sorgte der Schauspieler für Schlagzeilen, als er mit seiner damaligen Partnerin Haleh Esbak ein gemeinsames Kind erwartete. Ob sich Constantin zum Liebes-Aus noch äußern wird, bleibt abzuwarten. Einigen dürfte der Name "von Jascheroff" bekannt vorkommen. Constantin und der Schauspieler Felix von Jascheroff (43) sind Halbbrüder. Letzterer heiratete erst kürzlich seine Partnerin Sophie.

Getty Images Constantin von Jascheroff und Didem Ercin, Mai 2024

Imago Constantin von Jascheroff und Didem Ercin, Juli 2024

Imago Constantin von Jascheroff und Felix von Jascheroff, Februar 2025

