Lindsey Vonn ehrt verstorbene Mutter zum Weltfrauentag

Lindsey Vonn (41) hat sich zum Weltfrauentag mit einer emotionalen Hommage an ihre verstorbene Mutter Lindy gemeldet. Die Ski-Legende postete auf Instagram zwei bewegende Botschaften, in denen sie ihrer Mutter gedachte, die 2021 nach einem langen Kampf gegen Amyotrophe Lateralsklerose verstorben war. Zu einem Foto, das Lindy während ihrer aktiven Karriere als Zuschauerin zeigt, schrieb die 41-Jährige schlicht: "Meine ewige Inspiration! Ich liebe dich, Mama." In einem zweiten Beitrag reflektierte Lindsey über die außergewöhnliche Stärke ihrer Mutter und schrieb: "Die positivste und widerstandsfähigste Frau, die ich je gekannt habe! Wenn sie positiv sein konnte, kann ich es auch!"

Lindy hatte Zeit ihres Lebens mit großen gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen. Neben ihrer ALS-Erkrankung erlitt sie bei Lindseys Geburt einen Schlaganfall, der ihr ein lebenslanges Hinken am linken Bein bescherte. Trotz dieser Kämpfe hat Lindsey immer wieder betont, dass die Stärke und Entschlossenheit ihrer Mutter sie in ihrem Umgang mit Sport und Leben geprägt haben. Besonders jetzt, während Lindsey sich von ihrer schweren Beinverletzung erholt, schöpft sie weiter aus dem Vorbild ihrer Mutter. Nach ihrer Rückkehr aus dem Krankenhaus Ende Februar teilte sie offen mit, wie schwer ihr die mentale Bewältigung der Situation falle. "Heute war ein harter Tag... mein körperlicher Kampf begann in der Sekunde, als ich mich verletzt habe, aber der mentale Kampf begann heute", schrieb sie und ergänzte: "Es traf mich wie eine Tonne Ziegelsteine."

Der schwere Sturz bei den Olympischen Winterspielen Anfang Februar hatte Lindseys Comeback-Versuch dramatisch beendet. Nur 13 Sekunden nach dem Start der Abfahrt auf der Olympia delle Tofane in Cortina d'Ampezzo touchierte sie ein Tor und stürzte so schwer, dass sie sich das Bein brach. Die Verletzung war so gravierend, dass Ärzte zwischenzeitlich sogar eine Amputation befürchteten. Lindsey musste sich in Italien vier Operationen unterziehen, bevor sie in die USA zurückkehren konnte. Dort folgte eine weitere, sechsstündige komplexe Operation zur Rekonstruktion des beschädigten Beins. Bei ihrer Aufnahme in die US Olympic & Paralympic Hall of Fame im Jahr 2022 hatte Lindsey über den Einfluss ihrer Mutter gesprochen: "Sie hat mir so viel über Stärke und Charakter beigebracht. Und es ist wegen des Beispiels, das meine Mutter gegeben hat, dass ich jedes Hindernis überwinden konnte, das mir in den Weg geworfen wurde."

Instagram / lindseyvonn Skifahrerin Lindsey Vonn und ihre Mutter Linda Krohn

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn und ihre Mutter Lindy

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Sportlerin