Lindsey Vonn verliert nach Unfall Spitzenplatz der Rangliste

Lindsey Vonn (41) muss nach einem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen 2026 den ersten Platz in der Weltcup-Rangliste abgeben. Die Skifahrerin war am 8. Februar nur 13 Sekunden nach dem Start ihrer Abfahrt gestürzt und musste anschließend mit einem Hubschrauber von der Piste geflogen werden. Ihre Beinverletzung war so gravierend, dass zwischenzeitlich sogar eine Amputation im Raum stand. Jetzt äußerte sich die 41-Jährige auf Instagram emotional zu ihrem letzten Tag als Nummer eins der Welt. "Morgen wird mit großer Wahrscheinlichkeit mein letzter Tag als Nummer eins sein", schrieb Lindsey und fügte hinzu: "Am Anfang der Saison hätte niemand geglaubt, dass ich dieser Position auch nur nahekommen würde."

Die Skirennläuferin hatte die gesamte Saison 2025/26 an der Spitze der Rangliste verbracht und bei jedem einzelnen Abfahrtsrennen einen Podiumsplatz erreicht, darunter zwei Siege. "Ich habe mich nach sechs Jahren Pause und mit einer teilweisen Knieprothese zurück zur Nummer eins der Welt gekämpft, und das allein war eine unglaubliche Leistung, die ich nie vergessen werde", erklärte sie in ihrem Beitrag. Lindsey gab zu, dass sie über eine Kristalltrophäe weine, weil Skifahren "schon immer das war, was ich am liebsten auf dieser Welt tue". Sie reflektierte, dass das Fehlen eines weiteren Titels diese Saison nicht weniger außergewöhnlich mache und die Freude über ihre Erfolge nicht mindere. "Meine Tränen bedeuten nur, dass es mir wichtig ist", schrieb die Sportlerin.

Doch Lindsey bewies schon kurz nach ihrem schweren Unfall einmal mehr ihren unbändigen Willen. Gerade einmal 25 Tage nach dem dramatischen Sturz zeigte die Skifahrerin auf Instagram ein Therapievideo, das Millionen von Fans beeindruckte. Darin arbeitete sie trotz ihrer schweren Verletzungen konzentriert an Kraft und Beweglichkeit, machte Beinstreckübungen, nutzte elektrische Muskelstimulation und trainierte auch mit leichten Gewichten. Besonders emotional wurde es am Ende des Clips: Die Sportlerin erhob sich aus dem Rollstuhl und stand gestützt an einer Wand erstmals wieder auf beiden Beinen. "Definitiv harte Zeiten, aber trotzdem dankbar – und weiterhin am Kämpfen. Das einzige Ziel ist, gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen. #icandothis", kommentierte Lindsey ihren Fortschritt.

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Sportlerin

Getty Images Lindsey Vonn bei der Streckenbesichtigung in Crans-Montana

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn im Gym