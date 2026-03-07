Ohne ihre Mama? Nicole Kidmans Töchter setzen klare Grenzen

Nicole Kidman (58) zeigt sich in New York ganz als stolze Mama – und muss trotzdem akzeptieren, dass ihre Mädchen eigene Wege gehen. Bei der Premiere ihrer neuen Serie "Scarpetta" sprach die Schauspielerin offen über das Verhältnis zu ihren Töchtern Sunday Rose und Faith Margaret, die inzwischen im Teenageralter sind. Im Interview mit dem Magazin People erzählte Nicole, dass sie ihre Kinder am liebsten "immer und überall" bei sich hätte. Ihre Töchter sehen das allerdings anders und haben ihr klargemacht, dass sie nicht rund um die Uhr an der Seite ihrer berühmten Mama sein wollen. "Sie sagen immer: 'Mama, Mama – das kannst du vergessen!'", erklärte sie. Auch die Frage, ob Sunday und Faith eines Tages mit ihr gemeinsam vor der Kamera stehen, überlässt Nicole ganz bewusst den beiden selbst.

Die Australierin erklärte, sie wolle für ihre Mädchen nichts vorwegnehmen. "Das, was wir alle über Kinder wissen – und wenn sie junge Frauen werden – ist: Antworte nicht für sie. Sag ihnen nicht, wer oder was sie sind. Sie sind da, um dir zu sagen, wer sie sind", betonte Nicole. Stattdessen sollen Sunday und Faith selbst herausfinden, wer sie sind und was sie wollen. Trotzdem macht die Schauspielerin keinen Hehl daraus, wie sehr sie die Nähe zu ihren Teenagerinnen genießt. "Ich will sie einfach bei mir haben. Sie sind ein Teil von mir und meine große Liebe", schwärmte Nicole. Nach der Scheidung von Keith Urban (58) leben die beiden überwiegend bei ihrer Mutter. Laut Gerichtsunterlagen verbringen Sunday und Faith 306 Tage im Jahr mit Nicole, 59 Tage sind bei ihrem Vater vorgesehen. Wichtige Entscheidungen über Schule, Gesundheit und andere Lebensbereiche treffen die Eltern aber weiterhin gemeinsam.

Sunday und Faith sind inzwischen 17 und 14 Jahre alt und begleiten ihre Mutter immer wieder zu besonderen Momenten, auch wenn sie ihren eigenen Freiraum einfordern. Seit vielen Jahren hat die Familie einen festen Lebensmittelpunkt in den USA, lange Zeit in Nashville. Nach dem Liebesaus im vergangenen Herbst wirkte Nicole zuletzt gelöst und optimistisch und konzentrierte sich spürbar auf den Alltag mit ihren Mädchen. Sie blüht regelrecht auf und genießt die gemeinsame Mutter-Töchter-Zeit. Die enge Bindung zwischen der Schauspielerin und ihren Mädchen zeigt sich auch darin, dass sie die gemeinsame Zeit bewusst gestaltet, aber gleichzeitig akzeptiert, dass Sunday und Faith immer klarer ihren eigenen Weg gehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman und Faith Margaret Kidman-Urban bei der Chanel Womenswear S/S 2026 Show

Anzeige Anzeige

Imago Nicole Kidman und Sunday Rose bei der Omega-Veranstaltung in Paris während der Olympischen Spiele 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman mit ihren beiden Töchtern in der Antarktis, Januar 2026