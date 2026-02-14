So verbringt Nicole Kidman ersten Valentinstag nach Trennung

Nicole Kidman (58) startet ihren ersten Valentinstag nach der Scheidung von Keith Urban (58) im Bett und zwar ganz ohne Candle-Light-Dinner, dafür mit Sonnenstrahlen und einer Extraportion Gemütlichkeit. Die Schauspielerin teilte auf Instagram ein glamouröses Foto, das sie in pink-weiß gestreiftem Pyjama-Top zeigt, eingehüllt in eine weiße Decke, das Gesicht vom Morgenlicht geküsst. Dazu schrieb Nicole schlicht: "Happy Galentines". Galentine’s Day ist ein inoffizieller Feiertag am 13. Februar, an dem Frauen ihre Freundschaften miteinander feiern. Es ist ihr erstes Valentins- beziehungsweise Galentine’s-Date seit der Trennung, die nach 19 Jahren Ehe im Januar finalisiert wurde. Gefeiert wird bei ihr zu Hause, nur sie selbst – und Millionen Follower, die den intimen Schnappschuss liken.

Die Oscarpreisträgerin setzt damit ein klares Zeichen: Statt eines neuen Partners steht Selfcare an. Schon im Herbst war bekannt geworden, dass Nicole und Keith getrennte Wege gehen; kurz darauf reichte sie die Scheidung ein. Schlagzeilen um vermeintliche Flirts auf seiner Tournee machten die Runde, wurden jedoch von Freunden und Beteiligten zurückgewiesen. Nun zeigt sich die "Big Little Lies"-Darstellerin entspannt, mit glatten, offenen Haaren und knalligem Lippenstift – ganz auf Galentine’s Day getrimmt, jenem 2010 durch "Parks and Recreation" populär gewordenen Feiertag für beste Freundinnen. In Kommentaren unter dem Post häufen sich Herz- und Rosen-Emojis, dazu Komplimente wie "Wie immer eine Göttin" und "Beste Schauspielerin".

Privat richtet Nicole ihren Blick auf ihre Töchter Sunday Rose und Faith Margaret, mit denen sie zuletzt Arm in Arm beim Jahreswechsel posierte. Die Schauspielerin verbringt viel Zeit mit der Familie und wirkt gelöst, zugleich fokussiert auf das, was vor ihr liegt. Laut People freut sie sich auf ein arbeitsreiches Jahr 2026 mit mehreren Projekten – eine Aussicht, die zu ihrem aktuellen Auftritt passt: ruhig, gesammelt, zugewandt. Statt großer Gesten oder öffentlicher Dates setzt die Produzentin auf kleine Rituale und Nähe zu ihren Liebsten. So entsteht das Bild einer Frau, die ihren Alltag neu ordnet, Momente zelebriert und den Valentinstag einfach zu einem Galentine’s im Sonnenschein macht.

Getty Images Nicole Kidman bei der Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026 Show während der Paris Fashion Week

Imago Nicole Kidman und Sunday Rose bei der Omega-Veranstaltung in Paris während der Olympischen Spiele 2024

Getty Images Nicole Kidman bei Kering Women in Motion während der Filmfestspiele von Cannes 2025