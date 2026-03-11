Transformation: Sandra Hüller veränderte sich für ihre Rolle

Sandra Hüller (47) hat im Historiendrama "Rose" eine außergewöhnliche Herausforderung angenommen: Die Schauspielerin verkörpert darin eine Frau, die sich im 17. Jahrhundert als Mann ausgibt, um in einem Dorf zu überleben. Wie die 47-Jährige jetzt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur berichtete, hat diese Rolle zu einer spürbaren körperlichen Veränderung bei ihr geführt. "Ich habe schon gemerkt, dass sich meine Körperlichkeit in dieser Zeit verändert hat", erklärte Sandra. Dies habe damit zu tun gehabt, wie sie sich bewegen musste und was es bedeutete, die Rüstung anzuhaben, die Narbe zu haben und schwere Schuhe zu tragen.

Regisseur Markus Schleinzer hatte von der Schauspielerin verlangt, eine bestimmte Form von Training zu absolvieren: Krafttraining und Kampftraining. "Natürlich nicht so, dass ich tatsächlich in einem Actionfilm mitspielen könnte, aber ich hätte gewusst, wie ich mich verteidigen kann. Das fand ich eigentlich nicht so schwer", verriet Sandra. Viel schwieriger als alle körperlichen Veränderungen sei es für sie jedoch gewesen, die Lüge und Spannung aufrechtzuerhalten und einen Rundumblick zu haben. Sie habe ständig darauf achten müssen, wer von wo komme, wer was von ihr sehe, was sie zeigen könne und was nicht, und wo sie wirklich alleine sei.

Der Berlinale-Wettbewerbsfilm "Rose" lief neben 21 weiteren Filmen im Wettbewerb der Filmfestspiele und galt als aussichtsreicher Kandidat auf den Goldenen Bären. Letztendlich wurde Sandra für ihre intensive Darstellung mit dem Silbernen Bären als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Die gebürtige Deutsche, die bereits für ihre Rolle in "Anatomie eines Falls" international gefeiert wurde, sorgte damit bei der 76. Berlinale für einen weiteren Höhepunkt ihrer Karriere. Ihr Name war schon vorab immer wieder als mögliche Gewinnerin gefallen, berichtet Bild.

Getty Images Sandra Hüller mit dem Silbernen Bären für die beste Hauptrolle für "Rose" bei der 76. Berlinale im Berlinale Palast

Getty Images Sandra Hüller im Mai 2024

Getty Images Sandra Hüller, Schauspielerin