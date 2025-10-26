Selten: Robert Pattinson und Suki mit Tochter unterwegs

Suki Waterhouse (33) und Robert Pattinson (39) wurden jüngst in New York gesichtet, wie sie einen entspannten Kaffeetrip mit ihrer kleinen Tochter unternahmen. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, präsentiert sich die Familie in stylischen Outfits: Suki trug einen cremefarbenen Pelzmantel, der perfekt zu ihrer Jeans mit niedrigem Bund und den auffälligen schwarzen und goldenen Loafern passte. Robert schob den Kinderwagen und wählte für den Ausflug eine bequeme Kombination aus blauen Jeans, einem weißen T-Shirt mit Grafikaufdruck und einer dunklen Jacke. Die beiden genießen meist ein Leben außerhalb der Öffentlichkeit und haben den Namen ihrer Tochter, die im März 2024 zur Welt kam, bisher nicht verraten.

Robert, bekannt aus "The Batman", gestand kürzlich in einem Interview mit ICON Magazine, dass das Vatersein ihn in vielerlei Hinsicht überrascht habe. "Ich habe so viel mehr Geduld", erklärte er und fügte hinzu, dass er es regelrecht genieße, Zeit mit Babys zu verbringen – eine Seite an ihm, die er vorher nicht kannte. Zudem äußerte er im Gespräch mit der Vogue eine besondere Faszination für den Geruch seiner Tochter, der ihm einzigartig erscheint. Seine Partnerin Suki zeigte sich ebenfalls emotional, als sie über die Erkenntnis sprach, eine Tochter zu bekommen. Sie erinnerte sich daran, wie sie ihrer eigenen Mutter unter Tränen gestand, dass sie befürchte, ihre Tochter könnte genauso fordernd sein wie sie selbst einst.

Das Paar, das seit 2018 zusammen ist und seine Beziehung weitgehend privat hält, scheint die Herausforderungen und Freuden des familiären Zusammenseins in vollen Zügen zu genießen. Besonders rührend war auch der Moment, als Suki ihren Babybauch erstmals bei einem Festival-Auftritt im November 2023 enthüllte – ein Glanzpunkt inmitten ihrer musikalischen Karriere. Robert, der seine Zeit mit seiner Tochter als inspirierend für seine Arbeit beschreibt, sagte zuletzt beim Cannes Film Festival: "Es ist, als würde man eine völlig neue Energiequelle erschließen." Für die beiden ist die Ankunft ihrer Tochter nicht nur eine große Veränderung, sondern eine Bereicherung, die ihnen neue Perspektiven eröffnet.

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Mai 2023

Getty Images Jonathan Newhouse, Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Januar 2020 in Paris

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, Dezember 2022

