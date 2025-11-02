Selten: Robert Pattinson und Suki rocken den roten Teppich

Robert Pattinson (39) und Suki Waterhouse (33) haben gestern Abend in New York bei der Premiere von Roberts neuem Film "Die My Love" einen seltenen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich hingelegt. Der Schauspieler, der in dem von Lynne Ramsay inszenierten Drama unter anderem an der Seite von Jennifer Lawrence (35) spielt, und das Multitalent Suki zählten zu den Highlights der Veranstaltung. Das Paar, das seit 2018 zusammen ist und eine gemeinsame Tochter hat, hält sein Privatleben normalerweise streng aus der Öffentlichkeit heraus. Umso größer war die Aufmerksamkeit, als sie bei diesem Anlass strahlend nebeneinander auftraten.

Für ihre Outfits setzten die beiden auf individuelle Looks. Robert kombinierte einen eleganten schwarzen Anzug von Dior mit einer weißen Weste, einem klassischen Hemd und einem cremefarbenen Schal, der dem Auftritt eine zusätzliche Note verlieh. Suki beeindruckte mit einem floralen, trägerlosen Korsagenkleid von Designerin Zoe Gustavia Anna Whalen. Das Design des Kleides, mit seinen Schnürdetails und der bubbleförmigen Silhouette, schaffte eine charmante Mischung aus modernem Style und Vintage-Flair. Es war nicht das erste Mal, dass das Paar sich modisch von seiner besten Seite zeigte – auch bei früheren Events wie der Met Gala setzen sie regelmäßig stilvolle Statements.

Abseits des Rampenlichts führen die beiden jedoch ein eher bodenständiges Leben. Erst kürzlich wurden Suki und Robert mit ihrer Tochter in New York gesichtet, wie sie gemütlich einen Kaffeetrip unternahmen. Die Familie setzt dabei auf ein enges Zusammensein und private Momente, wobei sie wenig über ihre Tochter preisgeben. Suki, die neben ihrer Model- und Schauspielkarriere auch als Sängerin erfolgreich ist, und Robert sind bestrebt, die Balance zwischen Hollywood-Glamour und ihrem persönlichen Leben zu finden, was ihnen offensichtlich hervorragend gelingt.

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der New-York-Premiere von "Die My Love", November 2025

Getty Images Robert Pattinson und Jennifer Lawrence bei den Filmfestspielen von Cannes 2025

Doug Peters/EMPICS/ ActionPress Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

