Suki Waterhouse und Robert leben ruhig fernab von Hollywood

Robert Pattinson (39) und Suki Waterhouse (34) haben sich von den wilden Zeiten ihres früheren Lebens verabschiedet. Seit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter im März 2024, deren Name bisher nicht öffentlich gemacht wurde, genießen der Schauspieler und das Model ein ruhiges Familienleben abseits des Hollywood-Rummels. Die beiden, die seit 2018 ein Paar sind, setzen lieber auf einen entspannten Alltag mit Kinderbetreuung, Tee und Brettspielen, statt auf glamouröse Nächte auf dem roten Teppich. Freunde beschreiben ihren neuen Lebensstil humorvoll als den von "pensionierten Großeltern", wie OK! berichtet.

Trotz dieser häuslichen Idylle laufen die beruflichen Karrieren der beiden weiter. Während Robert unter anderem eine Rolle in "Dune: Part Three" und eine erneute Rückkehr als Batman vor sich hat, widmet sich Suki zusätzlich ihrer Musikkarriere und veröffentlichte kürzlich ein Album sowie neue Singles. Dennoch bleibt der Fokus klar auf ihrem Zuhause und ihrer mittlerweile bald zweijährigen Tochter. Sogar in Interviews sprechen die beiden voller Begeisterung über ihre Elternrolle. Robert teilte etwa mit, dass seine Filme sogar schon bei seiner Tochter auf Interesse stoßen, und Suki lobte mit einem Augenzwinkern seine Fähigkeiten beim Windelwechseln.

Auf dem Weg zu diesem ruhigeren Lebensstil haben beide einige Veränderungen vorgenommen. Insbesondere Robert, der seit seiner Twilight-Zeit oft mit Ruhm und Paparazzi zu kämpfen hatte, schätzt die Abgeschiedenheit im Familienleben, wie OK! berichtet. Auch Suki, die Freunde für ihre Liebe zu subtilen Modeakzenten und gemütlichen Routinen schätzen, hat diesen Wechsel willkommen geheißen. Gemeinsam haben sie sich vom Leben als Dauergäste auf Partys und Events verabschiedet und tauschen heute ausgelassene Nächte lieber gegen ruhige Abende mit Puzzles oder Quizshows ein. Für die beiden steht mittlerweile vor allem die Zeit miteinander und mit ihrer Tochter im Vordergrund.

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Doug Peters/EMPICS/ ActionPress Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023